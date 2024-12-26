Гранатометчик из Пермского края Евгений Батуев погиб в зоне СВО

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Гранатометчик Евгений Батуев из Пермского края погиб в зоне спецоперации на Украине, проинформировали в мэрии Косинского округа. Бойца призвали 30 сентября 2022 года во время частичной мобилизации.
«Евгений Батуев погиб 26.11.2024 года при выполнении задач в ходе СВО. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — гласит публикация.
С военнослужащим простятся в пятницу, 27 декабря, в Косе с 11 до 12:00. После прощания начнется траурный митинг на территории площади перед мэрией. Начало в 13:00.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В сентябре того же года Россия объявила частичную мобилизацию, в рамках которой призвали 300 тысяч человек.
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