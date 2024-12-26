Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Гранатометчик из Пермского края Евгений Батуев погиб в зоне СВО

Гранатометчик из Пермского края Евгений Батуев погиб в зоне СВО

Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Гранатометчик Евгений Батуев из Пермского края погиб в зоне спецоперации на Украине, проинформировали в мэрии Косинского округа. Бойца призвали 30 сентября 2022 года во время частичной мобилизации.
«Евгений Батуев погиб 26.11.2024 года при выполнении задач в ходе СВО. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — гласит публикация.

С военнослужащим простятся в пятницу, 27 декабря, в Косе с 11 до 12:00. После прощания начнется траурный митинг на территории площади перед мэрией. Начало в 13:00.



Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В сентябре того же года Россия объявила частичную мобилизацию, в рамках которой призвали 300 тысяч человек.

Читайте также:

Путин ответил на вопрос об окончании СВО одной фразой

«Вашими бы устами да мед пить»: Путин сделал заявление о конфликте на Украине

Россия может применить «Орешник» снова, заявил Путин
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#пермский край
Стало известно, что Порошенко* хочет от Зеленского
Политолог Скачко: Порошенко* хочет заключить с Зеленским договор
26 декабря 2024, 22:12

Фото: istockphoto/reflection_art

Бывший украинский президент Петр Порошенко* хочет заключить договор с Владимиром Зеленским, по которому правящая партия «Слуга народа» вступит в коалицию с «Европейской солидарностью». Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог Владимир Скачко.
«Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко*, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему», — пояснил аналитик.

Перед этим Порошенко* заявлял о том, что выборы могут ослабить Украину.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик воспользовался военным положением и отменил выборы в стране. Как заявляли российские власти, легитимностью сейчас обладает лишь Верховная рада.

Читайте также:

Замначальника юристов мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО

Депутат Рады Дубинский заявил о потере Зеленским доверия жителей Украины и ВСУ

Путин ответил на вопрос об окончании СВО одной фразой

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
#украина
#владимир зеленский
#договор
#война
#сво
#конфликт
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин ответил на вопрос об окончании СВО одной фразой
Президент Путин об окончании СВО на Украине: я в Бога верю, а Бог с нами
26 декабря 2024, 22:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения украинского конфликта в грядущем году.
«Я в Бога верю, а Бог с нами», — сказал глава государства.
Перед этим Путин отмечал, что Россия стремится к завершению боевых действий. Вместе с тем президент подчеркнул, что страна отвечает зеркальными ударами на атаки со стороны противника.

В рамках заседания коллегии МО РФ в середине декабря Путин заявлял, что текущий год является знаковым по достижению целей специальной военной операции на Украине. По его словам, бойцы ВС РФ прочно владеют инициативой по всей линии фронта.

Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года. В Кремле не единожды говорили о том, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет поставленных целей.

Читайте также:

Президент Путин: Киев не может существовать без европейской поддержки

Россия может применить «Орешник» снова, заявил Путин

Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о неспособности Европы блюсти санкции против России
NYT: Партнеры США наращивают торговлю с РФ и ослабляют поддержку Киева
26 декабря 2024, 21:48

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Европа не в состоянии строго блюсти антироссийские санкции, в то время как американские партнеры, в частности, Индия, импортируют российскую нефть увеличенными рекордными объемами. За счет этого Москва имеет значительные средства, пишут обозреватели New York Times.
Авторы публикации критикуют действующего американского президента Джо Байдена за его мягкотелость в отношениях с партнерами.

«Это одна из ключевых черт внешней политики Байдена – безусловная поддержка наших несовершенных партнеров, что приводит к рискам эскалации, финансовым издержкам и репутационному ущербу для самих США», — сказано в материале.

Журналисты резюмировали, что действия хозяина Белого дома показали ничтожность международных правил.

Запад и Европа начали санкционную политику в отношении России на фоне спецоперации в Донбассе.

Российские власти не единожды предупреждали, что ограничения отразятся на мировой экономике.

Читайте также:

Путин предрек повышение цен на газ в Европе из-за остановки транзита

В ЦБ высказались о развитии российской экономики

Санкции ЕС принесли России неожиданную выгоду
#мир
#россия
#сша
#европа
#санкции
#торговля
#нефть
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#киев
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин высказался о зеркальном ответе России
Президент Путин: Россия всегда отвечает зеркально на атаки по своей территории
26 декабря 2024, 21:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская сторона отвечает зеркальным образом на удары противника, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же», — произнес глава государства.

Перед этим Путин отмечал, что Украина не может существовать без поддержки со стороны европейских союзников. Кроме того, российский лидер особо подчеркивал, что Москва хочет завершения украинского конфликта.

Киев с его западными союзниками говорят о «перемирии», однако российские власти заявляли о том, что Москву интересуют закрепленные юридические гарантии, обязательные к соблюдению. Как замечал глава МИД РФ Сергей Лавров, противник может воспользоваться «перемирием» для перегруппировки сил.

Читайте также:

Россия может применить «Орешник» снова, заявил Путин

Украина может начать ловить уклонистов от службы в ВСУ за границей

«С запасом»: Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#атака
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Путин: Киев не может существовать без европейской поддержки
26 декабря 2024, 20:58

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Киевский режим не может существовать без поддержки со стороны европейских союзников, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«Без европейской поддержки Украина не то что воевать, существовать не может», — сказал российский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Перед этим глава государства подчеркивал, что Россия стремится к завершению кризиса на Украине.

В июне Путин предлагал Киеву завершить боевые действия. По его словам, Украина должна была отказаться от членства в альянсе НАТО, вывести войска с российских территорий, а также публично признать свой безъядерный статус. Киев проигнорировал предложение, начав предлагать свои так называемые «формулы мира».

Читайте также:

Россия может применить «Орешник» снова, заявил Путин

Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести

Путин поговорил с девочкой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой он исполнил
#мир
#россия
#украина
#киев
#владимир путин
#война
#сво
#конфликт
#европа
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт объяснил значимость потери F-16 для Украины
Аналитик Леонков: потеря Киевом F-16 снижает уровень угрозы для России
26 декабря 2024, 20:44

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Поскольку Украина потеряла еще один американский истребитель F-16, можно говорить о снижении угрозы для российской стороны, заявил «Ленте.ру» аналитик Алексей Леонков. Он подчеркнул, что украинские пилоты обучены, но летать им не на чем.
«Для Украины это имеет значение, но и для нас это имеет значение, потому что тем самым мы снижаем уровень угрозы от применения этих ракет и этих самолетов, которые являются носителями этих ракет», — сказал собеседник, упомянув, что на штатовские истребители можно установить британскую ракету Storm Shadow, носителем которой стала Украина.
Перед этим военный волонтер Роман Алехин проинформировал, что российские военные, по предварительной информации, впервые уничтожили истребитель F-16 на запорожском направлении.

Украина стала получать вооружение от западных союзников на фоне российской спецоперации.

Читайте также:

Украина может начать ловить уклонистов от службы в ВСУ за границей

Замначальника юристов мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО

«С запасом»: Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#истребитель f-16
#киев
#оружие
#самолёты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вашими бы устами да мед пить»: Путин сделал заявление о конфликте на Украине
Президент Путин: Россия стремится завершить украинский конфликт
26 декабря 2024, 20:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская сторона стремится завершить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
«У нас в народе говорят: «Вашими бы устами да мед пить». Мы тоже стремимся к завершению конфликта на Украине», — сказал глава государства, прокомментировав вопрос о возможном завершении боевых действий в грядущем году.
Перед этим Владимир Путин поздравил российские семьи с наступающим новым годом, подчеркнув приоритетную цель России. Кремль опубликовал телеграмму российского лидера. В ней говорится о том, где в человека закладываются понятия нравственности и любви к своей Родине. Подробнее в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россия может применить «Орешник» снова, заявил Путин

Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести

Путин поговорил с девочкой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой он исполнил
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия может применить «Орешник» снова, заявил Путин
Путин: РФ при необходимости может применить «Орешник» снова, но она не спешит
26 декабря 2024, 19:58

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости может применить «Орешник» снова. Об этом российский лидер сообщил журналистам.
Глава Российской Федерации подчеркнул, что Москва не спешит с повторным применением ракеты. Путин добавил, что «Орешник» у России есть, хотя пока и немного.

Путин заключил, что Россия стремится завершить украинский конфликт.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

«С запасом»: Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»

Путин рассказал подробности создания «Орешника»

Путин: у противника нет шансов уничтожить «Орешник»
#москва
#россия
#конфликт
#заявление
#всу
#ракеты
#путин
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести
26 декабря 2024, 19:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, в том числе в период участия в спецоперации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.
«В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям отдельных категорий военнослужащих постановляю: установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции», — говорится в документе.

Такая же выплата предусмотрена для военных, которые выполняют задачи на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

Выплаты будут соответствовать прожиточному минимуму, установленного в РФ для детей.

Читайте также:

Путин запретил госрегистрацию связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии

Путин вручил руководителю Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин дал гражданство 23 иностранцам, в том числе уроженцам Германии и Франции
#выплаты
#операции
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате