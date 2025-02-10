Богомаз: над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ

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Над территорией Брянской области было сбито три беспилотника самолетного типа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа», — сообщает Богомаз в своем telegram-канале.
Глава региона отмечает, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Экстренные службы работают на месте инцидента. Также Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за работу по обороне Брянской области от атаки дронов.
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Иван Мусатов