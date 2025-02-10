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Шольц счел неправильным поставку немецких ракет Украине для ударов вглубь РФ

Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

Канцлер Германии Олаф Шольц счел неправильным поставку немецких ракет Украине для ударов вглубь РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России», — заявил Шольц в ходе дебатов с кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.

Ранее немецкий лидер исключал вариант поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Их дальность полета составляет порядка 500 километров. По мнению Шольца, использование подобных ракет Украиной серьезно увеличит риск эскалации.



При этом представители Киева на регулярной основе запрашивают у Германии Taurus. Данные ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже используются Украиной. Стоит отметить, что их дальность все таки уступает ракетам из ФРГ.

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#шольц
Боец ВС РФ: в Дзержинске российские солдаты 27 дней штурмовали девятиэтажный дом
10 февраля 2025, 05:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

По словам командира взвода, сержанта ВС РФ Василия Мастюгина, при освобождении Дзержинска российским солдатам пришлось 27 дней штурмовать девятиэтажный дом. Рассказ военного опубликовало Минобороны РФ.
«Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников», — поделился российский солдат.

К тому же Мастюгин поделился особенностями введения боя в рядах ВСУ. Как правило, там военные делятся на группы по 6-7 человек. В каждой есть по два опытных солдата, а остальную часть составляют новобранцы. При этом Мастюгин отметил, что основная проблема состоит как раз в ликвидации уже опытных военных, а с новобранцами можно договориться. Большая часть из них сдается в плен, а остальные соглашаются отступить.

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Дубинский: Трампу не с кем работать в Украине
10 февраля 2025, 04:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президенту США Дональду Трампу не с кем работать в Украине, так как вся политическая сила в стране контролируется Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Трампу не с кем работать в Украине, потому что все партии либо встроены в систему власти Зеленского, либо боятся за жизнь, либо сидят в тюрьме / за границей», — пишет Дубинский в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что на данный момент в стране невозможно существование формирования, которое будет выступать за подписание мирного соглашения. Дело в том, что руководство Владимира Зеленского будет их уничтожать через подконтрольные главе киевского режима структуры. По словам Дубинского, сейчас на Украине любая партия, выступающая за мир, будет изгоем из-за карательного аппарата Зеленского.

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Постпред РФ при ООН Небензя назвал условия заключения мира с Украиной
Небензя: мирные соглашения будут подписаны только с легитимной властью Украины
10 февраля 2025, 04:39

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, мирные соглашения с Киевом будут заключены только в случае переговоров с легитимной властью Украины. Об этом сообщают РИА Новости.
«Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», — объяснил Небензя.

Также по словам постпреда, Россия всегда подчеркивала свой интерес в проведении переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом РФ готова к диалогу о долгосрочном мире на взаимоприемлемых условиях. При этом возникает вопрос о том, кто с украинской стороны будет подписывать все юридические соглашения, так как сейчас старной управляют нелегитимные власти.

Небензя высказался и о Владимире Зеленском, который подписал закон о запрете на переговоры с РФ. К тому же постпред отметил, что полномочия главы киевского режима истекли еще в мае прошлого года. В совокупности все факторы могут осложнить диалог о мире, а в случае подписания договоров они могут быть объявлены ничтожными.

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Краснодар был атакован беспилотниками ВСУ производства США. Видео
Mash: ВСУ атаковали Краснодар американскими дронами PD-2
10 февраля 2025, 04:16

Фото: iStock/rancho_runner

Украинская армия в ночь на 10 февраля атаковала Краснодар, предположительно, американскими беспилотниками PD-2. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ атаковали Краснодар, предположительно, американскими дронами PD-2. По всем сегодня ночью отработала ПВО», — пишут в telegram-канале.

Беспилотники PD-2 способны преодолевать расстояние до тысячи километров. Максимальная скорость летательного аппарата равняется 140 километрам в час.

Как отметил мэр Краснодара Евгений Наумов, обломки сбитого беспилотника упали на технические помещения крыши дома в районе Сенного рынка. Жертв в результате происшествия удалось избежать.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, еще один дрон упал в поселке Афипском Северского района. Там обломки попали в частный дом.



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Трамп: готов встретиться с Путиным в подходящий момент
10 февраля 2025, 03:24

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в подходящий момент. Об этом он заявил журналистам в самолете, на котором летит до штата Луизиана.
«Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент», — сказал американский президент.

Также Трамп высказался о телефонных разговорах с Путиным до и после своей инаугурации. Глава США подтвердил факт состоявшихся диалогов, но их подробности раскрывать не стал. При этом Трамп выразил надежду на то, что в дальнейшем разговоров с Путиным у них будет гораздо больше. В конце своей речи президент все-таки отметил, что в процессе диалога удалось добиться прогресса.

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