Фото: iStock/PavelRodimov
Канцлер Германии Олаф Шольц счел неправильным поставку немецких ракет Украине для ударов вглубь РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России», — заявил Шольц в ходе дебатов с кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.
Ранее немецкий лидер исключал вариант поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Их дальность полета составляет порядка 500 километров. По мнению Шольца, использование подобных ракет Украиной серьезно увеличит риск эскалации.
При этом представители Киева на регулярной основе запрашивают у Германии Taurus. Данные ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже используются Украиной. Стоит отметить, что их дальность все таки уступает ракетам из ФРГ.
Читайте также:
Уолтц: США хотят возместить свои расходы на Украину за счет ее ресурсов
Шеремет: условия Зеленского по окончанию конфликта на Украине — провокация
«Отчаянный разговор»: Депутат Чепа оценил возможный тон беседы Путина и Трампа
Иван Мусатов