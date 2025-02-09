Рогов: пенсионер из Запорожской области обманул украинский дрон на автомобиле

Президенту США Дональду Трампу не с кем работать в Украине, так как вся политическая сила в стране контролируется Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.