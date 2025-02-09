Рогов: пенсионер из Запорожской области обманул украинский дрон на автомобиле

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о пенсионере из Запорожской области, который смог обмануть украинский дрон на своем автомобиле. Этим он поделился с РИА Новости.
«Запорожцы живут в тех реалиях, когда уже простой пенсионер готов оперативно реагировать на угрозу, которую несет вражеский дрон. Показательный случай произошел на трассе Мелитополь-Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 километрах от линии фронта, где пенсионер смог обмануть вражеский дрон», — поделился Рогов.
Как отметил председатель, оператор украинского беспилотника видел, что за рулем автомобиля находится мирный житель. Несмотря на это, он принял решение нанести удар по машине Skoda, которым управлял пенсионер. Мужчина увидел в зеркале заднего вида приближающийся дрон-камикадзе и в последний момент смог увести автомобиль от беспилотника. В итоге дрон врезался в дорогу и не повредил машину.
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