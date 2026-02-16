Богомаз назвал атаку БПЛА ВСУ на Брянскую область самой мощной за все время
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в телеграм, что удар украинской стороны по региону 16 февраля стал самым масштабным за весь период СВО.
По его словам, столь большого одновременного запуска беспилотников в течение суток ранее не фиксировали ни в одном из российских регионов. В результате атаки повредило объекты энергетической инфраструктуры.
Специалисты оперативно подключили резервные мощности, тепло- и электроснабжение в Брянске и пяти муниципальных образованиях восстановили в течение трёх часов. В Брянской области действует режим контртеррористической операции. В ответ российские войска наносят удары по ВСУ высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования.
ВС РФ начали попытки прорвать последнюю крупную линию укреплений на участке Славянск-Краматорск-Константиновка. Утверждается, что за этим рубежом у боевиков нет сопоставимых оборонительных позиций и нет возможностей быстро возвести новые. В таком случае единственным значимым естественным препятствием для дальнейшего продвижения называется река Днепр.
Читайте также: