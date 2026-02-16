Богомаз назвал атаку БПЛА ВСУ на Брянскую область самой мощной за все время

16 февраля 2026, 17:40

Богомаз: атака БПЛА ВСУ на Брянскую область 16 февраля была самой мощной

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в телеграм, что удар украинской стороны по региону 16 февраля стал самым масштабным за весь период СВО.