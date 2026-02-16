Российский боец в одиночку спас целое подразделение

16 февраля 2026, 08:52

Минобороны: ефрейтор Колотухин сбил FPV-дрон одним выстрелом и спас штурмовиков

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Ефрейтор Савва Колотухин уничтожил украинский FPV-дрон из штатного оружия и спас российских штурмовиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.