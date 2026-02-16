Российский боец в одиночку спас целое подразделение
Ефрейтор Савва Колотухин уничтожил украинский FPV-дрон из штатного оружия и спас российских штурмовиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, все произошло в тот момент, когда группа выдвигалась на позиции. Колотухин первым заметил БПЛА с прикрепленным снарядом, который летел в его сослуживцев. Ефрейтор среагировал быстро: доложил об опасности на командный пункт, а затем одним прицельным выстрелом сбил беспилотник — тот взорвался в воздухе, так и не долетев до бойцов.
Устранив угрозу, Колотухин продолжал координировать действия группы. После этого штурмовики успешно заняли опорный пункт противника. Бдительность и профессионализм ефрейтора позволили им достичь цели без потерь, зачистить укрепление и закрепиться на нем.
