Боевики ВСУ скинули две бомбы на ведущую в Крым дорогу
Украинские войска нанесли удар по Запорожской области, сбросив две управляемые авиабомбы на участок автотрассы, ведущей в Крым. Об этом в телеграм сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, целью атаки стала дорога Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов частично повреждено асфальтовое покрытие, однако обошлось без пострадавших.
Балицкий отметил работу подразделений ПВО и заявил, что угрозы для движения транспорта нет. Повреждённый участок пообещали восстановить в ближайшее время.
ВС РФ начали попытки прорвать последнюю крупную линию укреплений на участке Славянск — Краматорск — Константиновка. Утверждается, что за этим рубежом у ВСУ нет сопоставимых оборонительных позиций и нет возможностей быстро возвести новые. В таком случае единственным существенным естественным препятствием для дальнейшего продвижения называется река Днепр.
Ранее сообщалось, что боевики разместили цеха по сборке БПЛА под землей.
