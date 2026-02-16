16 февраля 2026, 17:14

Балицкий: боевики ВСУ скинули две бомбы на ведущую в Крым дорогу

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские войска нанесли удар по Запорожской области, сбросив две управляемые авиабомбы на участок автотрассы, ведущей в Крым. Об этом в телеграм сообщил губернатор Евгений Балицкий.