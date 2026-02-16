Дандыкин: ВСУ разместили цеха по сборке БПЛА под землей
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могли размещать сборочные цеха беспилотников под землёй. В качестве прикрытия, по его словам, могли использоваться бывшие пионерские лагеря на западе Украины.
В разговоре с NEWS.ru Дандыкин предположил, что производство и склады БПЛА могут находиться на небольших объектах, которые не выглядят как промышленные площадки. Он отметил, что даже крупные дальнобойные дроны возможно собирать в помещениях ограниченной площади.
Эксперт напомнил, что на западе страны со времён СССР сохранилось много бункеров и замаскированных командных пунктов. В качестве примера он упомянул район Винницы, где ранее размещались военные соединения. По мнению Дандыкина, украинская сторона могла накопить беспилотники для массированных атак. При этом свои выводы он назвал предположением.
