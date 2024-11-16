Над Брянской областью уничтожили БПЛА

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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.Глава региона добавил, что на месте уже работают сотрудники профильных служб.
Ранее калужский губернатор Владислав Шапша сообщал, что украинский БПЛА взорвался на окраине города Людиново. По его словам, повреждения получили несколько домов и автомобилей, но жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.
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