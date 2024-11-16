В Калужской области взорвался украинский беспилотник

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БПЛА Вооруженных сил Украины взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, повреждения получили несколько домов и автомобилей. Шапша отметил, что в результате произошедшего жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Уточняется, что на месте работают сотрудники оперативной группы.
Глава области добавил, что уже поручил руководителю администрации района организовать оперативный штаб для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Глава области добавил, что уже поручил руководителю администрации района организовать оперативный штаб для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова