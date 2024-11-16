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Высоковольтная линия «Днепровская» на ЗАЭС отключена автоматикой

Фото: istockphoto/Wlad74

Фото: istockphoto/Wlad74

Автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровскую» 750 кВ на Запорожской АЭС, проинформировала пресс-служба станции.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — пояснили в пресс-службе.

На ЗАЭС также добавили, что сейчас все блоки находятся в «холодном останове» и не работают, а радиация не выше своей природной нормы.



ЗАЭС перешла под российский контроль в начале марта 2022 года вместе с городом Энергодар.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.

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В Великобритании назвали ошибкой создание фонда помощи украинцам
Глава Тринити-колледжа Дэвис: создание фонда помощи украинцам было ошибкой
16 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto.com/ru/nevenmn

Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис заявила, что «сожалеет» об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для Украины. В этом она якобы призналась на встрече с пропалестинскими студентами, передает The Times.
Уточняется, что данное признание прозвучало на фоне критики учащихся о «двойных стандартах», вызванной тем, что колледж оказал поддержку украинцам, а палестинцам — нет. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи Киеву, так как это «создало прецедент» того, как высшие учебные заведения будут реагировать на иные конфликты.

Накануне Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении порядка 600 млн долларов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВСУ потеряли элитный спецназ в Херсонской области
Сальдо: при попытке высадиться в Херсонской области ВСУ потеряли элитный спецназ
16 ноября 2024, 08:44

Фото: istockphoto.com/ru/Olena_Z

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.
По словам главы области, каких-либо масштабных попыток форсировать реку Днепр и высадиться в регионе в последнее время не было. Сальдо отметил, что потеря элитного подразделения могла остановить противника.

Губернатор заключил, что военные ВС РФ всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
#херсонская область
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Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
16 ноября 2024, 08:10

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Средства ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 20 дронов ликвидировали над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области и по 1 беспилотному летательному аппарату сбили над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.

Ранее сообщалось, что в Калужской области взорвался дрон ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт
«Страна.ua»: Зеленский верит, что при правлении Трампа конфликт скоро закончится
16 ноября 2024, 07:44

Владимир Зеленский

При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».
По мнению Зеленского, для администрации Трампа это тоже крайне важно. Однако он добавил, что точные сроки завершения конфликта отсутствуют.

Администрация республиканского политика услышала позицию Киева и не высказала замечаний, заключил предводитель киевского режима.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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В Калужской области взорвался украинский беспилотник
Украинский БПЛА взорвался в Людиново Калужской области, повреждены дома и машины
16 ноября 2024, 07:30

Фото: istockphoto.com/ru/RamonCast

БПЛА Вооруженных сил Украины взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, повреждения получили несколько домов и автомобилей. Шапша отметил, что в результате произошедшего жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Уточняется, что на месте работают сотрудники оперативной группы.

Глава области добавил, что уже поручил руководителю администрации района организовать оперативный штаб для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Германии раскрыли влияние разговора Путина с Шольцем на Украину
Tagesspiegel: телефонный разговор Путина и Шольца был сигналом для Украины
16 ноября 2024, 07:11

Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина стал сигналом для Украины по поводу переговоров. Соответствующее мнение в беседе с Tagesspiegel выразил эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.
Согласно мнению эксперта, данный разговор «усиливает давление для подготовки к переговорам», а также вынуждает европейских лидеров по внутриполитическим причинам «демонстрировать попытки вести диалог» с главой российского государства.

Майстер отметил, что разговор Шольца с Путиным, не будет иметь большого значения, так как в скором времени предстоит более важный разговор — с избранным президентом США Дональдом Трампом. Эксперт заключил, что на сегодняшний день у Шольца «мало власти».

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.

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#переговоры
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Российские военные ударили по железнодорожному узлу в Одесской области
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области
16 ноября 2024, 06:07

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Удару подвергся железнодорожный узел Раздельная.

«Прилет был во время сортировки составов с военными грузами», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате удара была приостановлена цепочка поставок оружия из Румынии. Груз уничтожен.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по крупному конвою украинских войск, направлявшийся из Сумской области в Курскую область. Атака тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожила более 50 украинских истребителей, готовившихся к вторжению на российскую территорию.

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В Киеве раздались взрывы
16 ноября 2024, 05:53

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
Где именно они прогремели, не уточняется. Подробности инцидента пока неизвестны. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в городе был слышен на фоне воздушной тревоги.

В пятницу вечером, 15 ноября, в контролируемом Киевом городе Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) также произошел взрыв.

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#киев
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#воздушная тревога
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Рогов заявил о продвижении ВС РФ в ДНР
Рогов: ВС РФ улучшили свои позиции в районе Золотой Нивы в ДНР
16 ноября 2024, 04:20

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская армия продолжает наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшает свои позиции возле населенного пункта Золотая Нива. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по делам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов.
«У нас улучшение на участке в районе Золотой Нивы, наши войска продвинулись на запад в сторону Великой Новоселки», – заявил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают контролировать населенный пункт Курахово.

До этого Министерство обороны перечислило населенные пункты, взятые под контроль Россией в течение недели в зоне проведения специальной операции (СВО). По данным ведомства, с 9 по 15 ноября подразделения войска заняли село Колесниковка Харьковской области, Вознесеновку, Волченку, Степановку и Ровнополь в ДНР.

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