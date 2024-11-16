Высоковольтная линия «Днепровская» на ЗАЭС отключена автоматикой

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Автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровскую» 750 кВ на Запорожской АЭС, проинформировала пресс-служба станции.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — пояснили в пресс-службе.
На ЗАЭС также добавили, что сейчас все блоки находятся в «холодном останове» и не работают, а радиация не выше своей природной нормы.
ЗАЭС перешла под российский контроль в начале марта 2022 года вместе с городом Энергодар.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.
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