Богомаз сообщил о последствиях удара ВСУ по Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе населенный пункт Горицы Погарского района. О последствиях налёта в Телеграм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В результате удара пострадал мирный житель. Раненого мужчину доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. По словам главы региона, из-за атаки ВСУ повреждения получил жилой дом. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в Министерстве обороны РФ подсчитали количество БПЛА ВСУ, сбитых над регионами России 27 января. В период с 13:00 по 20:00 силы ПВО уничтожили или перехватили 18 беспилотных аппаратов самолетного типа.
Читайте также: