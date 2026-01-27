Российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников за семь часов
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников. Об этом информирует официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ.
В сообщении военного ведомства указано, что инцидент произошёл в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО отражали атаку беспилотных аппаратов самолётного типа.
Согласно сводке, над территорией Белгородской области зенитно-ракетные комплексы сбили шесть воздушных целей. Ещё четыре беспилотника уничтожили над Крымским полуостровом, и столько же — над нейтральными водами Чёрного моря. Над Брянской областью расчёты противовоздушной обороны ликвидировали три аппарата, а над Курской областью — один.
