В Британии заявили об увеличении числа своего военного контингента на Украине
Великобритания увеличила число своих военнослужащих, находящихся на территории Украины. Об этом 27 января сообщил министр обороны страны Джон Хили, выступая в комитете по обороне палаты общин. Военачальника процитировали на сайте британского парламента.
По его словам, на Украине присутствуют несколько военных Соединенного Королевства, которые помогают посольству и оказывают поддержку Украине в вопросах обороны. Хили уточнил, что после выборов в июле 2024 года их стало больше, однако конкретные цифры не назвал, подчеркнув, что речь идет об ограниченном контингенте.
Ранее, 24 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовленном в ЕС документе, который предполагает отправку войск на Украину. Он отметил, что такой шаг, по его мнению, означал бы фактическое вовлечение Евросоюза в военные действия, и задался вопросом, как быстро последствия возможного решения отразятся на жизни граждан.
Перед этим стало известно, что российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников за семь часов.
