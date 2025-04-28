Бои под Часов Яром, продвижение ВС РФ на угледарском и торецком направлениях: последние новости СВО на 28 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
В районе Горнали российские войска продолжают обнаруживать и уничтожать последние группы противника, которые оказывают сопротивление. Украинские военные стараются предотвратить продвижение штурмовых групп ВС РФ в сторону Сумской области.
Отмечается стягивание дополнительных сил ВСУ к реке Псёл, расположенной к югу от государственной границы. По информации с мест, ВС РФ успешно преодолели первую и вторую линии укреплений противника на государственной границе в районе населённого пункта Олешня. Также были захвачены три ключевых опорных пункта ВСУ на этом участке. Наступление армии России продолжается в районах Локни и Беловодья.
Противник не оставляет попыток проникнуть в Белгородскую область. ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ на территории Украины. Российские военные проводят зачистку приграничных территорий, а артиллерия уничтожает резервы противника в Сумской области.
Покровское направление
На восточной линии фронта российские военные установили контроль над населённым пунктом Берёзовка. В районе Котлино, с западной стороны Покровска, продолжаются активные боестолкновения. Российские войска пытаются закрепиться на восточной окраине населённого пункта Удачный.
В Лысовке, которая расположена к югу от Покровска, обстановка остаётся сложной. Украинские военные активно применяют большое число беспилотных летательных аппаратов, что препятствует продвижению российских сил в центральную часть населённого пункта.
Часовярское направление
К югу от Часова Яра снова активизировались бои. ВС РФ вернули контроль над позициями в районе Шевченко и закрепились на юго-восточной окраине Ступочек. Это наступление осложняет ситуацию для гарнизона ВСУ, который удерживает высотные здания в центре Часова Яра.
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Херсонское направление
По предварительной информации, российские военные установили контроль над частью береговой линии в районе Тягинки, расположенной напротив Крынок. ВКС России нанесли удары по местам временной дислокации и центрам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в городе Херсоне.
Угледарское направление
ВС РФ продолжают наступление в направлении Богатыря и Отрадного. В результате отражения двух контратак ВСУ российские войска смогли существенно продвинуться южнее Богатыря. Эти успехи способствуют усилению давления на позиции украинских войск в районе Угледара.
Торецкое направление
В районе северо-запада Торецка российские военные завершили зачистку территории микрорайона Комсомол. Также они перерезали железнодорожную ветку между станциями Кривой Торец и Клебан-Бык и закрепились в северной части Щербиновки.
На восточном направлении продвижение ВС РФ составило около 1,5 км вдоль железнодорожной линии к северу от Дачного. Войска движутся широким фронтом между Озаряновкой и Дылеевкой.
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Елена Генералова