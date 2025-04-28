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Бои под Часов Яром, продвижение ВС РФ на угледарском и торецком направлениях: последние новости СВО на 28 апреля

Фото: iStock/jivz

Фото: iStock/jivz

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


В районе Горнали российские войска продолжают обнаруживать и уничтожать последние группы противника, которые оказывают сопротивление. Украинские военные стараются предотвратить продвижение штурмовых групп ВС РФ в сторону Сумской области.

Отмечается стягивание дополнительных сил ВСУ к реке Псёл, расположенной к югу от государственной границы. По информации с мест, ВС РФ успешно преодолели первую и вторую линии укреплений противника на государственной границе в районе населённого пункта Олешня. Также были захвачены три ключевых опорных пункта ВСУ на этом участке. Наступление армии России продолжается в районах Локни и Беловодья.

Противник не оставляет попыток проникнуть в Белгородскую область. ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ на территории Украины. Российские военные проводят зачистку приграничных территорий, а артиллерия уничтожает резервы противника в Сумской области.

Покровское направление


На восточной линии фронта российские военные установили контроль над населённым пунктом Берёзовка. В районе Котлино, с западной стороны Покровска, продолжаются активные боестолкновения. Российские войска пытаются закрепиться на восточной окраине населённого пункта Удачный.

В Лысовке, которая расположена к югу от Покровска, обстановка остаётся сложной. Украинские военные активно применяют большое число беспилотных летательных аппаратов, что препятствует продвижению российских сил в центральную часть населённого пункта.

Часовярское направление


К югу от Часова Яра снова активизировались бои. ВС РФ вернули контроль над позициями в районе Шевченко и закрепились на юго-восточной окраине Ступочек. Это наступление осложняет ситуацию для гарнизона ВСУ, который удерживает высотные здания в центре Часова Яра.

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Херсонское направление


По предварительной информации, российские военные установили контроль над частью береговой линии в районе Тягинки, расположенной напротив Крынок. ВКС России нанесли удары по местам временной дислокации и центрам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в городе Херсоне.

Угледарское направление


ВС РФ продолжают наступление в направлении Богатыря и Отрадного. В результате отражения двух контратак ВСУ российские войска смогли существенно продвинуться южнее Богатыря. Эти успехи способствуют усилению давления на позиции украинских войск в районе Угледара.

Торецкое направление


В районе северо-запада Торецка российские военные завершили зачистку территории микрорайона Комсомол. Также они перерезали железнодорожную ветку между станциями Кривой Торец и Клебан-Бык и закрепились в северной части Щербиновки.

На восточном направлении продвижение ВС РФ составило около 1,5 км вдоль железнодорожной линии к северу от Дачного. Войска движутся широким фронтом между Озаряновкой и Дылеевкой.

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В МИД назвали условия для урегулирования конфликта на Украине
Лавров: условиями для мира на Украине являются ее нейтральный статус и денацификация
28 апреля 2025, 11:49

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Нейтральный статус Украины и ее денацификация — условия для урегулирования кризиса, заявил бразильской O Globo глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наша позиция по урегулированию хорошо известна. Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года — одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая — это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия», — прокомментировал дипломат.
В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Протесты начались на фоне приостановки подписания Украиной ассоциации с Евросоюзом. В результате тогдашний президент республики Виктор Янукович покинул страну. После событий на майдане в стране подняли головы неонацисты, что сопровождалось рядом политических убийств и убийств журналистов. Кроме того, на Украине стали бороться с русским миром во всех его проявлениях.

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Песков: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР в случае необходимости
28 апреля 2025, 11:33

Фото: istockphoto/yulenochekk

Россия может оказать военную помощь Северной Корее согласно договору о стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, у нас же действует договор и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении боевых действий в Курской области в субботу, 26 апреля. Он отметил помощь северокорейской стороны в разгроме украинских неонацистов. Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года.

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#война
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Песков прокомментировал заявления Зеленского о ситуации в Курской области
28 апреля 2025, 11:28

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем недавнем заявлении предложил ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина относительно ситуации в Курской области. Он отметил, что глава государства объявил о полном освобождении региона от вражеских сил, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба Российской Федерации», — заявил Песков журналистам.

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ, подчеркнув при этом значимую помощь, оказанную Северной Кореей в разгроме противника.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО).

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Полковник Артёмов рассказал о плюсах программы «Герои Подмосковья» для участников СВО
Полковник рассказал о плюсах программы «Герои Подмосковья» для участников СВО
28 апреля 2025, 11:20

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

После возвращения со спецоперации в первую очередь хотелось бы быть полезным обществу и государству. Такое мнение высказал участник СВО, полковник, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Артёмов.
«Хотелось бы, чтобы это было не для галочки, а для людей, для общества. Чтобы была ответная реакция, чтобы люди получали реальную помощь и реальные действия», – сказал военный в интервью РИАМО.
По словам Артёмова, несмотря на огромный опыт и научную деятельность, возвращение к гражданской жизни даётся с трудом. Военный считает, что ему поможет региональный проект «Герои Подмосковья» – Вячеслав уже подал заявку на участие.

Региональная программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО реализуется в Московской области. Цель проекта – помочь вернувшимся из зоны СВО военнослужащим найти своё место в мирной жизни. Проект позволяет военнослужащим получить знания и навыки для построения карьеры. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Приём заявок на участие в программе продлится до 30 апреля на сайте. Затем участникам нужно будет пройти онлайн-тестирование, которое проведут проводиться в два этапа: основной поток – с 5 по 7 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая.

Следующим этапом будут собеседования с кандидатами, которые пройдут в период с 30 мая по 24 июня. Результаты отбора представят 1 июля.

Обучение по программе стартует в сентябре и продлится ровно год. Бесплатная программа реализуется в очно-заочном формате. После завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

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Богомаз сообщил о повреждении жилых домов в Брянской области после атаки ВСУ
28 апреля 2025, 11:15

Фото: istockphoto/dk_photos

Семь жилых домов получили повреждения в результате атаки со стороны ВСУ в Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, один дом сгорел.
«ВСУ подобно фашистам ночью атаковали наш регион, нанося удары по гражданским объектам и инфраструктуре», — написал губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что в двух квартирах выбило стекла при налете украинских дронов, повреждена кабина строительного крана и объекты, связанные с энергоснабжением. Чиновник заключил, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные территории России. В Минобороны неоднократно заявляли о нарушениях со стороны Киева месячного моратория на удары по объектам энергетики. Мораторий длился в период с 18 марта по 18 апреля.

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#мир
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#конфликт
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