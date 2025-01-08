Слюсарь: за ночь в Ростовской области отражена атака пяти БПЛА

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За ночь в Ростовской области было сбито пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью 5 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Средства ПВО отразили атаку в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
Ранее «Радио 1» сообщало об угрозе атаки беспилотников в Саратовской области. Экстренные службы были приведены в полную готовность.
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