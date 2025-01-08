Гладков: над Белгородским районом сбито несколько беспилотников ВСУ

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Над Белгородским районом силы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников», — написал Гладков в своем telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В селе Стрелецкое падение обломков беспилотника привело к повреждению кровли и фасада частного дома. К тому же в дворе загорелся мусор, который потушили пожарные.
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