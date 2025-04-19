Бой у Часов Яра: Боевик ВСУ успел сдаться штурмовикам до уничтожения своей позиции — видео

Фото: istockphoto/zabelin
Севернее Часов Яра штурмовики бригады «Север-V» в ходе боевых действий блокировали противника в полуразрушенном здании с подвальным помещением. Перед атакой российские бойцы предложили украинцам сдаться, и один из боевиков откликнулся на призыв, сохранив себе жизнь.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Изначально враг пытался укрыться в бетонных руинах разрушенного здания, полагая, что остался незамеченным. Однако российские разведчики вычислили позицию неприятеля.
Перед уничтожением объекта штурмовики ВС РФ предложили противнику сдаться и сохранить свою жизнь. На призыв откликнулся один солдат ВСУ, который вскоре покинул укрытие с поднятыми руками. Как ни странно, никто из сослуживцев не выстрелил ему в спину — довольно обычное дело в рядах украинской армии.
Через несколько минут по зданию ударил FPV-дрон бригады. Укрытие было уничтожено — ВСУ больше не смогут использовать эту позицию.
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Перед уничтожением объекта штурмовики ВС РФ предложили противнику сдаться и сохранить свою жизнь. На призыв откликнулся один солдат ВСУ, который вскоре покинул укрытие с поднятыми руками. Как ни странно, никто из сослуживцев не выстрелил ему в спину — довольно обычное дело в рядах украинской армии.
Через несколько минут по зданию ударил FPV-дрон бригады. Укрытие было уничтожено — ВСУ больше не смогут использовать эту позицию.
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Александр Бойцов