Бой у Часов Яра: Боевик ВСУ успел сдаться штурмовикам до уничтожения своей позиции — видео

Севернее Часов Яра штурмовики бригады «Север-V» в ходе боевых действий блокировали противника в полуразрушенном здании с подвальным помещением. Перед атакой российские бойцы предложили украинцам сдаться, и один из боевиков откликнулся на призыв, сохранив себе жизнь.