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Бой у Часов Яра: Боевик ВСУ успел сдаться штурмовикам до уничтожения своей позиции — видео

«Русская Весна» опубликовала видео сдачи в плен боевика ВСУ в бою у Часов Яра
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Севернее Часов Яра штурмовики бригады «Север-V» в ходе боевых действий блокировали противника в полуразрушенном здании с подвальным помещением. Перед атакой российские бойцы предложили украинцам сдаться, и один из боевиков откликнулся на призыв, сохранив себе жизнь.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Изначально враг пытался укрыться в бетонных руинах разрушенного здания, полагая, что остался незамеченным. Однако российские разведчики вычислили позицию неприятеля.

Перед уничтожением объекта штурмовики ВС РФ предложили противнику сдаться и сохранить свою жизнь. На призыв откликнулся один солдат ВСУ, который вскоре покинул укрытие с поднятыми руками. Как ни странно, никто из сослуживцев не выстрелил ему в спину — довольно обычное дело в рядах украинской армии.

Через несколько минут по зданию ударил FPV-дрон бригады. Укрытие было уничтожено — ВСУ больше не смогут использовать эту позицию.





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В приграничном районе Курской области мужчине оторвало стопу миной «лепесток»
19 апреля 2025, 18:54

Фото: istockphoto/SimoneN

Житель Беловского района Курской области получил минно-взрывное ранение, в результате которого ему оторвало стопу. Мужчина наступил на оставленную ВСУ при отступлении мину «лепесток».
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он рассказал, что у мужчины произошла травматическая ампутация правой стопы. В настоящий момент пострадавшего везут в Курскую областную больницу.

Врио главы региона подчеркивает: на приграничных территориях остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, они представляют опасность, местному населению сейчас не стоит возвращаться туда.

В начале апреля Хинштейн заявил на встрече с жителями Большесолдатского района, что люди обеспокоены проблемой посевов, так как они боятся подорваться в полях на боеприпасах. По его словам, сейчас основные силы саперов брошены на разминирование сел и деревень, следующим шагом будут леса, поля и водоемы.

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Россия вернула 246 военных из украинского плена
МО: РФ и Украина обменялись военнопленными по формуле 246 на 246
19 апреля 2025, 18:37

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Российская сторона вернула из украинского плена 246 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате переговорного процесса было принято решение об обмене военнопленными по формуле 246 на 246. Также, в качестве жеста доброй воли, Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

В настоящее время военные ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Они уже связались с родственниками.

В скором времени освобождённые будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что ОАЭ оказали посреднические усилия для возвращения российских бойцов из плена ВСУ.

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#вс рф
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«Забыл посмотреть на часы»: Зеленский отказался от предложенного Россией праздничного прекращения огня
Появилась первая реакция Зеленского на объявленное Путиным пасхальное перемирие
19 апреля 2025, 18:35

Владимир Зеленский

Появилась первая реакция украинского лидера Владимира Зеленского на объявление президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Глава киевского режима назвал гуманитарную инициативу России «очередной попыткой поиграть с жизнями людей».
Зеленский опубликовал пост, в котором утверждал, что по состоянию на 17:15 на Украине была объявлена воздушная тревога, в небе над Незалежной были замечены ударные российские дроны, а украинская ПВО уже начала работать. Это, по его словам, показывает «отношение» Москвы к объявленному перемирию на Пасху. Кроме того, Зеленский рассказал об успехах ВСУ, о которых ему только что доложил главком Сырский. Свой пост он опубликовал в 17:43.

Примечательно, что Владимир Путин анонсировал полное прекращение огня с 18:00. Перемирие будет соблюдаться Объединённой группировкой российских войск до 00:00 с воскресенья на понедельник при условии его взаимного соблюдения киевским режимом. В 18:02 украинские СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги по всей стране.

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ВС РФ освободили 99,5% территории Курской области, доложил Герасимов
19 апреля 2025, 17:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили большую часть территории Курской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что основная часть территорий Курской области, на которых было совершено вторжение ВСУ, освобождена. Речь идёт о 1 260 квадратных километрах, что составляет 99,5% территории.

Также в ходе встречи в Кремле Герасимов доложил о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого Путин объявил пасхальное перемирие и выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#владимир путин
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#курская область
#контроль
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#всу
#россия
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В США заявили, что Украина никогда не станет частью НАТО
Келлог: Украина не войдёт в состав НАТО
19 апреля 2025, 17:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина не станет частью НАТО, вопрос вступления страны в альянс не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Чиновник заявил, что эта мысль не нова, поскольку она была впервые озвучена ещё в 2008 году, когда посол США в России Уильям Бернс сообщил госсекретарю США Кондолизе Райс о недостижимости этой цели.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп также сообщил о невозможности вступления Украины в НАТО, несмотря на желание Владимира Зеленского. Глава государства считает, что украинский конфликт начался как раз из-за стремления властей страны в альянс.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон представил союзникам во время встречи в Париже предложения по украинскому урегулированию. В их числе был и отказ от обсуждения возможности вступления Украины в НАТО, и ослабление санкций против России. Кроме того, в проекте предлагается оставить под контролем РФ все освобожденные ею в ходе СВО территории. Дальнейшее обсуждение этих планов состоится на предстоящей неделе с Лондоне.

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