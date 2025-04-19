ВС РФ освободили Шевченко в ДНР

Фото: iStock/zim286
Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке новостей из зоны СВО.
Отмечается, что село было взято под контроль бойцами подразделения группировки войск «Юг», которые нанесли поражение скоплениям живой силы и техники нескольких бригад ВСУ и осуществили успешные наступательные операции.
Ранее в этот день сообщалось о возвращении контроля над хутором Олешня под Курском.
Также в российском военном ведомстве сообщили о продолжении боём в районе Водолаги, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
Читайте также:
ВС РФ вернули контроль над хутором Олешня в Курской области
Теснение ВСУ на покровском и торецком направлениях, освобождение поселка Валентиновка: последние новости СВО на 19 апреля
США больше не будут оказывать военную поддержку Украине, заявил Трамп
Ранее в этот день сообщалось о возвращении контроля над хутором Олешня под Курском.
Также в российском военном ведомстве сообщили о продолжении боём в районе Водолаги, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
Читайте также:
ВС РФ вернули контроль над хутором Олешня в Курской области
Теснение ВСУ на покровском и торецком направлениях, освобождение поселка Валентиновка: последние новости СВО на 19 апреля
США больше не будут оказывать военную поддержку Украине, заявил Трамп
Анастасия Чинкова