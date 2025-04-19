Россия вернула 246 военных из украинского плена

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Российская сторона вернула из украинского плена 246 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате переговорного процесса было принято решение об обмене военнопленными по формуле 246 на 246. Также, в качестве жеста доброй воли, Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.
В настоящее время военные ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Они уже связались с родственниками.
В скором времени освобождённые будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что ОАЭ оказали посреднические усилия для возвращения российских бойцов из плена ВСУ.
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В настоящее время военные ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Они уже связались с родственниками.
В скором времени освобождённые будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что ОАЭ оказали посреднические усилия для возвращения российских бойцов из плена ВСУ.
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Анастасия Чинкова