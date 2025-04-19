ВС РФ освободили 99,5% территории Курской области, доложил Герасимов

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Российские войска освободили большую часть территории Курской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что основная часть территорий Курской области, на которых было совершено вторжение ВСУ, освобождена. Речь идёт о 1 260 квадратных километрах, что составляет 99,5% территории.
Также в ходе встречи в Кремле Герасимов доложил о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого Путин объявил пасхальное перемирие и выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Также в ходе встречи в Кремле Герасимов доложил о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого Путин объявил пасхальное перемирие и выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова