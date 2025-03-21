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Бои в Белгородской области, наступление ВС РФ под Курском и успехи в Купянске: последние новости СВО

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска продолжают наступать на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. Тем временем продолжается работа по освобождению курских земель и отражению попытки противника прорваться в Белгородскую область. Подробнее о других событиях в зоне СВО по состоянию на 21 марта расскажет «Радио 1».

Белгородская область


В Белгородской области в окрестностях Демидовки продолжаются интенсивные бои. Противник пытается прорваться на российскую землю и 20 марта смог закрепиться южнее Демидовки в лесопосадках. Российские бойцы ведут работу по зачистке местности, атакуя позиции ВСУ. По данным радиоперехвата, несколько украинских подразделений оказались в окружении и запрашивают помощь в связи с большими потерями, пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Противник продолжает закидывать пешие отряды к лесопосадкам и несет большие потери. Дроны-разведчики зафиксировали в окрестностях Марьино скопления противника. При этом информация о колоннах с большим числом боевой техники ВСУ, движущейся в сторону Белгородской области, пока не подтверждается. На сегодняшний день границу атакуют лишь пешие подразделения, передвигающиеся на багги и мотоциклах.

ВС РФ продолжают держать оборону. Бои идут четвертые сутки.

Курская область


Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», через которую раньше шёл газ в Европу, нарушая условия предполагаемого 30-дневного перемирия, которое еще не вступило в силу.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев нарушил условия перемирия атакой на российский энергообъект в Судже.

«Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие. Теперь вопрос состоит в том, как в Вашингтоне дальше будут управляться с «обезумевшим террористическим отребьем», — отметила она.

При этом в Генштабе Украины заявили, что РФ сама обстреляла газоизмерительную станцию «Суджа» в целях проведения «дискредитационной кампании».

Тем временем армия России продолжает освобождать земли курского приграничья от оккупации ВСУ. Противник продолжает сохранять контроль над ключевыми районами Гуево, Горналь и Олешня. ВС РФ двигаются с боями в направлении Мелового, Гоголевки и Басовки, оказывая давление на оборонительные позиции ВСУ и пытаясь нарушить их оборону.

Украинский военный паблик подтверждает продвижение ВС РФ в Курской области. Подтверждается освобождение Рубанщины к юго-западу от Суджи и говорится о штурме Гоголевки. Кроме того, российские бойцы продвинулись к северу от Гуево.

Так, по данным украинского паблика, ВС РФ освободили за минувшие сутки еще 30 квадратных километров территорий Курщины, а под контролем ВСУ осталось всего 80 км.

Запорожское направление


Здесь армия России ведет кровопролитные бои за Щербаки и Малые Щербаки, также двигается к Лобковому. Бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Жеребянки. Сегодня активные боевые действия идут севернее этого населенного пункта.

Также начались бои за освобождение села Веселое, которое находится на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.

Купянское направление


За последние несколько суток российские силы нарастили число ударов по украинским военным в Купянске и его окрестностях, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Комбинированные огневые поражения военных целей российскими артиллеристами и подразделениями ВКС наносились в круглосуточном режиме. По полученным данным, только за одни сутки порядка 25 КАБов успешно поразили места скопления военной техники и личного состава ВФУ, также повреждены инфраструктурные объекты, используемые боевиками», — написал Марочко в Telegram-канале.

Он отметил, что в радиоэфирах ВСУ возросло количество панических сообщений.

Также ВС РФ заняли высоты у Каменки и уже начали бои за освобождение поселка. После форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах, северо-западнее поселка Тополи, наши парни продолжают развивать успех.

Красноармейское направление


Российские бойцы полностью вернули контроль над поселком Шевченко. Населенный пункт несколько раз переходил из рук в руки. В районе Котлино наши штурмовики выдавливают врага с позиций к востоку от села, а в Песчаном ВС РФ атакуют, чтобы продавить оборону противника с юга и востока.

Также идут тяжёлые бои за Тарасовку.

Часовоярское направление


Российские войска продолжают вести штурмовые действия в Часов Яре, атакуя позиции ВСУ. Активно работают средства дальнего поражения с обеих сторон.

Бойцы ВС РФ расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала, продвигаясь в микрорайоне Западная деревня.

За время боев в городе украинское соединение потеряло 80% личного состава, которое было восполнено недавно пойманными украинцами.

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СК РФ: Киев планировал акт ядерного терроризма с помощью удара по Курской АЭС
21 марта 2025, 11:21

Фото: istockphoto/Artush

Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирована попытка совершения акта ядерного терроризма со стороны киевского режима. ВСУ предприняли атаку на Курскую атомную электростанцию.
Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания в Курске, которое провёл глава ведомства Александр Бастрыкин. Уточняется, что инцидент, ставший основанием для расследования, произошёл в конце октября 2023 года. В ходе следственных мероприятий установлено, что действия киевского режима надлежит квалифицировать как создание реальной угрозы ядерной безопасности.

Согласно материалам следствия, 26 октября 2023 года украинские военные предприняли атаку на Курскую АЭС с использованием трёх беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов, начинённых взрывчаткой, врезался в здание склада для хранения ядерных отходов, повредив его стены. Два других БПЛА упали возле административных построек станции. Российские следователи расценили этот эпизод как целенаправленную попытку подрыва ядерной инфраструктуры.

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ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область для деблокирования своих сил
21 марта 2025, 09:50

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ подвозят резервы в Сумскую область для попытки спасения окруженных в Курской области украинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Армия России продолжает уничтожать разрозненные группы противника в лесах на российско-украинской границе.

«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские разведчики вскрывают места размещения живой силы и техники противника, после чего по позициям наносятся удары с помощью артиллерии и беспилотников.

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#вс рф
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Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом
Минобороны: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Крымом
21 марта 2025, 09:30

Фото: iStock/e-crow

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над республикой Крым.
Как сообщает Минобороны РФ, дроны были сбиты около 7:10 по московскому времени.

Всего за ночь над территорией России были сбиты 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью, ещё четыре БПЛА были уничтожены над Ростовской и Курской областями и один — над Белгородской.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году после объявления специальной военной операции на Украине. Киев официально не заявлял о своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России будет увеличиваться.

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Бойцы ВСУ угрожали пенсионерке расправой из-за просьбы не ругаться матом
В Курской области ВСУ угрожали убить пенсионерку из-за просьбы не материться
21 марта 2025, 09:17

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские военные угрожали убить 73-летнюю жительницу села Казачья Локня в Курской области, так как она попросила их не сквернословить.
Как пишет ТАСС, солдат, накинувшийся с угрозами на пенсионерку, ответил, что ранее убил собственного отца и отсидел семь лет в тюрьме, поэтому убить человека для него не составит труда.

Женщина также рассказала, что бойцы ВСУ угнали старую машину её семьи и два дня разъезжали на ней по селу. В результате они разбили транспортное средство. По словам пострадавшей, украинские военные вели себя на дороге безрассудно и агрессивно.

Ранее жители села Казачья Локня сообщили, что украинские солдаты передвигались на танках с символикой нацисткой Германии.

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Боевики ВСУ начали высказываться за заключение мира с Россией
El Pais: некоторые боевики ВСУ выступила за заключение мира с Россией
21 марта 2025, 08:54

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Некоторые боевики ВСУ уже ждут перемирия с Россией, пишет испанское издание El Pais.
«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — заявил один из боевиков ВСУ.

Так, автор статьи отмечает, что за время конфликта взгляды украинцев постепенно изменились. В самом начале большинство жителей Украины хотели продолжать боевые действия. Сейчас, три года спустя, становится все меньше тех, кто поддерживает продолжение противостояния.

Другой военнослужащий ВСУ отметил в разговоре с изданием, что Украина уже проиграла эту войну из-за принесенных смертей, добавив, что тело его брата сейчас лежит где-то в Курской области.

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