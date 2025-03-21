Бои в Белгородской области, наступление ВС РФ под Курском и успехи в Купянске: последние новости СВО

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Российские войска продолжают наступать на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. Тем временем продолжается работа по освобождению курских земель и отражению попытки противника прорваться в Белгородскую область. Подробнее о других событиях в зоне СВО по состоянию на 21 марта расскажет «Радио 1».
Белгородская область
В Белгородской области в окрестностях Демидовки продолжаются интенсивные бои. Противник пытается прорваться на российскую землю и 20 марта смог закрепиться южнее Демидовки в лесопосадках. Российские бойцы ведут работу по зачистке местности, атакуя позиции ВСУ. По данным радиоперехвата, несколько украинских подразделений оказались в окружении и запрашивают помощь в связи с большими потерями, пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».
Противник продолжает закидывать пешие отряды к лесопосадкам и несет большие потери. Дроны-разведчики зафиксировали в окрестностях Марьино скопления противника. При этом информация о колоннах с большим числом боевой техники ВСУ, движущейся в сторону Белгородской области, пока не подтверждается. На сегодняшний день границу атакуют лишь пешие подразделения, передвигающиеся на багги и мотоциклах.
ВС РФ продолжают держать оборону. Бои идут четвертые сутки.
Курская область
Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», через которую раньше шёл газ в Европу, нарушая условия предполагаемого 30-дневного перемирия, которое еще не вступило в силу.
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев нарушил условия перемирия атакой на российский энергообъект в Судже.
«Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие. Теперь вопрос состоит в том, как в Вашингтоне дальше будут управляться с «обезумевшим террористическим отребьем», — отметила она.
При этом в Генштабе Украины заявили, что РФ сама обстреляла газоизмерительную станцию «Суджа» в целях проведения «дискредитационной кампании».
Тем временем армия России продолжает освобождать земли курского приграничья от оккупации ВСУ. Противник продолжает сохранять контроль над ключевыми районами Гуево, Горналь и Олешня. ВС РФ двигаются с боями в направлении Мелового, Гоголевки и Басовки, оказывая давление на оборонительные позиции ВСУ и пытаясь нарушить их оборону.
Украинский военный паблик подтверждает продвижение ВС РФ в Курской области. Подтверждается освобождение Рубанщины к юго-западу от Суджи и говорится о штурме Гоголевки. Кроме того, российские бойцы продвинулись к северу от Гуево.
Так, по данным украинского паблика, ВС РФ освободили за минувшие сутки еще 30 квадратных километров территорий Курщины, а под контролем ВСУ осталось всего 80 км.
Запорожское направление
Здесь армия России ведет кровопролитные бои за Щербаки и Малые Щербаки, также двигается к Лобковому. Бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Жеребянки. Сегодня активные боевые действия идут севернее этого населенного пункта.
Также начались бои за освобождение села Веселое, которое находится на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.
Купянское направление
За последние несколько суток российские силы нарастили число ударов по украинским военным в Купянске и его окрестностях, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
«Комбинированные огневые поражения военных целей российскими артиллеристами и подразделениями ВКС наносились в круглосуточном режиме. По полученным данным, только за одни сутки порядка 25 КАБов успешно поразили места скопления военной техники и личного состава ВФУ, также повреждены инфраструктурные объекты, используемые боевиками», — написал Марочко в Telegram-канале.
Он отметил, что в радиоэфирах ВСУ возросло количество панических сообщений.
Также ВС РФ заняли высоты у Каменки и уже начали бои за освобождение поселка. После форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах, северо-западнее поселка Тополи, наши парни продолжают развивать успех.
Красноармейское направление
Российские бойцы полностью вернули контроль над поселком Шевченко. Населенный пункт несколько раз переходил из рук в руки. В районе Котлино наши штурмовики выдавливают врага с позиций к востоку от села, а в Песчаном ВС РФ атакуют, чтобы продавить оборону противника с юга и востока.
Также идут тяжёлые бои за Тарасовку.
Часовоярское направление
Российские войска продолжают вести штурмовые действия в Часов Яре, атакуя позиции ВСУ. Активно работают средства дальнего поражения с обеих сторон.
Бойцы ВС РФ расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала, продвигаясь в микрорайоне Западная деревня.
За время боев в городе украинское соединение потеряло 80% личного состава, которое было восполнено недавно пойманными украинцами.
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Элина Позднякова