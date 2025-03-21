Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область для деблокирования своих сил

ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область для деблокирования своих сил

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ подвозят резервы в Сумскую область для попытки спасения окруженных в Курской области украинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Армия России продолжает уничтожать разрозненные группы противника в лесах на российско-украинской границе.

«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские разведчики вскрывают места размещения живой силы и техники противника, после чего по позициям наносятся удары с помощью артиллерии и беспилотников.

Читайте также:

Бойцы ВСУ угрожали пенсионерке расправой из-за просьбы не ругаться матом

Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев

Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое
#армия
#дрон
#село
#армия россии
#всу
#вс рф
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом
Минобороны: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Крымом
21 марта 2025, 09:30

Фото: iStock/e-crow

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над республикой Крым.
Как сообщает Минобороны РФ, дроны были сбиты около 7:10 по московскому времени.

Всего за ночь над территорией России были сбиты 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью, ещё четыре БПЛА были уничтожены над Ростовской и Курской областями и один — над Белгородской.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году после объявления специальной военной операции на Украине. Киев официально не заявлял о своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России будет увеличиваться.

Читайте также:

Бойцы ВСУ угрожали пенсионерке расправой из-за просьбы не ругаться матом

Боевики ВСУ начали высказываться за заключение мира с Россией

Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев
#минобороны рф
#дрон
#ночь
#бпла
#регионы
#всу
#вс рф
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВСУ угрожали пенсионерке расправой из-за просьбы не ругаться матом
В Курской области ВСУ угрожали убить пенсионерку из-за просьбы не материться
21 марта 2025, 09:17

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские военные угрожали убить 73-летнюю жительницу села Казачья Локня в Курской области, так как она попросила их не сквернословить.
Как пишет ТАСС, солдат, накинувшийся с угрозами на пенсионерку, ответил, что ранее убил собственного отца и отсидел семь лет в тюрьме, поэтому убить человека для него не составит труда.

Женщина также рассказала, что бойцы ВСУ угнали старую машину её семьи и два дня разъезжали на ней по селу. В результате они разбили транспортное средство. По словам пострадавшей, украинские военные вели себя на дороге безрассудно и агрессивно.

Ранее жители села Казачья Локня сообщили, что украинские солдаты передвигались на танках с символикой нацисткой Германии.

Читайте также:

Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

БПЛА ВСУ атаковали Волгоградскую область
#военные
#женщина
#семьи
#жители
#солдаты
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ начали высказываться за заключение мира с Россией
El Pais: некоторые боевики ВСУ выступила за заключение мира с Россией
21 марта 2025, 08:54

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Некоторые боевики ВСУ уже ждут перемирия с Россией, пишет испанское издание El Pais.
«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — заявил один из боевиков ВСУ.

Так, автор статьи отмечает, что за время конфликта взгляды украинцев постепенно изменились. В самом начале большинство жителей Украины хотели продолжать боевые действия. Сейчас, три года спустя, становится все меньше тех, кто поддерживает продолжение противостояния.

Другой военнослужащий ВСУ отметил в разговоре с изданием, что Украина уже проиграла эту войну из-за принесенных смертей, добавив, что тело его брата сейчас лежит где-то в Курской области.

Читайте также:

Боец «Ахмат»: солдат ВСУ пытался покинуть Суджу, переодевшись в бабушку

Глава Евросовета высказался о перемирии на Украине

В Польше заявили о подготовке многовариантной операции на Украине
#украина
#семьи
#операции
#отношения
#люди
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев
21 марта 2025, 08:24

Фото: iStock/Oselote

Боец отряда «Т» Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Апостол» спас во время ротации сослуживцев, отбил головой украинский дрон, пишет РИА Новости.
По словам бойца, во время ротации он сел с тремя сослуживцами на квадроциклы. Когда все выехали на открытую местность, их атаковали два украинских дрона, однако оба не долетели. После «Апостол» увидел и третий БПЛА, но сначала решил, что он российский.

«Где-то метра два осталось (до дрона — ред.), я делаю резкий маневр вправо и потом влево. И получилось, он прямо шел по диагонали, и когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метрах», — рассказал «Апостол».

Он уточнил, что все бойцы прямо на ходу удостоверились, что не ранены, и быстро уехали.

Читайте также:

Боец «Ахмат»: солдат ВСУ пытался покинуть Суджу, переодевшись в бабушку

Боец ВС РФ смог сбить дрон с помощью молитвы

Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России
#дрон
#бпла
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: В ночь на 21 марта над регионами России сбиты 43 украинских БПЛА
21 марта 2025, 08:14

Фото: istockphoto/Chesky_W

Киевский режим на фоне готовящегося соглашения о прекращении огня продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 21 марта дежурными средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были ликвидированы 43 украинских беспилотника.
Такие цифры сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наиболее массированной атаке на этот раз подверглась Волгоградская область, уточнили в оборонном ведомстве. Бойцы ПВО в этом регионе сбили ракетами либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 34 дрона ВСУ. Ещё по четыре БПЛА были уничтожены над территориями Ростовской и Курской областей, ещё один — над Белгородской областью.

ВСУ продолжают ежедневные попытки нанесения ударов по городам и объектам на территории приграничных и центральных регионов России. Большинство беспилотников своевременно перехватываются и уничтожаются дежурными средствами ПВО Вооружённых сил РФ.

Читайте также:

БПЛА ВСУ атаковали Волгоградскую область

Украинские беспилотники атакуют волгоградский аэродром Мариновка

Жители Энгельса рассказали, что украинские беспилотники были начинены стальными шариками
#бпла
#всу
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате