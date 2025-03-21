ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область для деблокирования своих сил

Фото: iStock/Olena_Z
ВСУ подвозят резервы в Сумскую область для попытки спасения окруженных в Курской области украинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Армия России продолжает уничтожать разрозненные группы противника в лесах на российско-украинской границе.
Читайте также:
Бойцы ВСУ угрожали пенсионерке расправой из-за просьбы не ругаться матом
Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев
Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое
«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.Отмечается, что российские разведчики вскрывают места размещения живой силы и техники противника, после чего по позициям наносятся удары с помощью артиллерии и беспилотников.
Читайте также:
Бойцы ВСУ угрожали пенсионерке расправой из-за просьбы не ругаться матом
Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев
Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое
Элина Позднякова