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Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое, которое находится на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Начались бои за освобождение населенного пункта. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
«Наши войска продвинулись северо-западнее Днепроэнергии и зашли на южные окраины Веселого. Начались бои за освобождение села», — отметил Рогов.
Напомним, село Веселое располагается на западе ДНР недалеко от Скудного и Великой Новоселки, которые уже перешли под российский контроль.
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