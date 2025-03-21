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Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое

Рогов: ВС РФ начали бои за освобождение села Веселое
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое, которое находится на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Начались бои за освобождение населенного пункта. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
«Наши войска продвинулись северо-западнее Днепроэнергии и зашли на южные окраины Веселого. Начались бои за освобождение села», — отметил Рогов.

Напомним, село Веселое располагается на западе ДНР недалеко от Скудного и Великой Новоселки, которые уже перешли под российский контроль.

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«Спутал роли»: Орбан рассказал о резком поведении Зеленского на саммите ЕС
Орбан: Зеленский на саммите вел себя так, будто Украина уже является членом ЕС
21 марта 2025, 07:33

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский на саммите ЕС «спутал роли», ведя себя так, будто Украина уже является членом ЕС, а не просит об этом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«В дискуссии (на саммите ЕС — ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина — ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может», — сказал Орбан на видео, опубликованном в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер подчеркнул, что Зеленский является просителем, который только хочет вступить в ЕС.

Орбан также сообщил, что в Венгрии в ближайшее время состоится опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. И Будапешт не поддержит Киев, «как бы не просил Зеленский, хоть стоя на голове», пока не узнает мнение венгров на этот счет.

Кроме того, он добавил, что на саммите пытался убедить остальные страны ЕС поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, однако сделать ему этого не удалось. Тогда Орбан принял решение наложить вето на итоговый документ встречи. В итоге его подписали только 26 из 27 государств сообщества.

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Солдат терробороны Грузин: в Курской области петух спас мне жизнь
21 марта 2025, 06:37

Фото: iStock/Christian Decout

По словам солдата терробороны с позывным «Грузин», петух спас ему жизнь в Курской области. Этим военный поделился с NEWS.ru.
«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: „Ку-ку-ку“, — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я, без петуха», — рассказал изданию «Грузин».

Как пояснил сам военный, ему пришлось пойти на это, когда в ноябре прошлого года он попал в окружение украинской армии в селе Обуховка. При чем самостоятельно из укрытия солдат выбраться не мог, так как был бы замечен ВСУ при помощи тепловизоров.

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#вс рф
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Депутат Рады Бобровская: украинцы массово вывозят своих детей за границу
21 марта 2025, 06:36

Фото: iStock/Nadezhda1906

По словам депутата Верховной Рады Соломеи Бобровской, украинцы массово вывозят своих детей за границу. Об этом она рассказала украинским СМИ.
«Их (детей) вывозят за границу, и не только в Киеве, но и массово в селах, районах, начиная с девятого класса» — пояснила Бобровская.

Как объясняет депутат, подростков пытаются вывести из страны до того времени, пока им не исполнится 18 лет. Все из-за введенного военного положения на Украине.

Это уже не в первый раз, когда появляется информация о массовом вывозе подростков из страны. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленским заявил о намерении привлекать в ВСУ граждан с 18 лет. К тому же совершеннолетним мужчинам запрещено выезжать из Украины.

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#украина
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#всу
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#верховная рада
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#мобилизация
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Боец «Ахмат»: солдат ВСУ пытался покинуть Суджу, переодевшись в бабушку
21 марта 2025, 05:59

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Как рассказал боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Улыбка, один из солдат ВСУ пытался выехать из Суджи в Курской области, переодевшись в бабушку. Этим военный поделился с «Известиями».
«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать», — рассказал Улыбка.

До сих пор российские военнослужащие находят украинских солдат в подвалах и заброшенных зданиях Суджи. Основной задачей бойцов ВС РФ остается наступление и выдавливание ВСУ всеми способами.

Ранее житель села Казачья Локня Суджанского района рассказал о фашистских символах на украинских танках. При этом сами солдаты говорили на иностранном языке.

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#солдаты
#всу
#вс рф
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Житель курской Казачьей Локни рассказал о фашистских крестах на танках ВСУ
21 марта 2025, 05:29

Фото: iStore/Ruthie Arora

По словам жителя села Казачья Локня Суджанского района Курской области Николая, украинские солдаты передвигались на танках, на которых находилась символика нацисткой Германии. Об этом пишет ТАСС.
«У меня душа кипела, когда танки с фашистскими крестами мимо нашего дома проехали. Что это такое, подумал, фашисты ездят?», — поделился с агентством Николай.

Слова мужчины подтвердила еще одна жительница Казачьей Локни. При чем она отметила, что бойцы ВСУ говорили на иностранном языке.

Ранее стало известно, как украинские солдаты раздавали газеты с фейковыми новостями жителям Суджи. При чем для статей были выбраны выдуманные исторические факты.

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#солдаты
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