Бои в Часов Яре: ВС РФ выбивают ВСУ с позиций в городе

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Российские штурмовики выбили боевиков ВСУ с занимаемых позиций и заняли более выгодные рубежи в восточной части города. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций, занять более выгодные рубежи и позиции в восточной части города», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, на сегодняшний день российские штурмовики контролируют порядка 40% Часов Яра, еще около 10% территорий являются серой зоной.
Ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» рассказал, что украинские боевики пытаются удержать позиции в центре Часова Яра с помощью иностранных наемников.
По словам российского бойца, военнослужащие ВС РФ часто слышат в радиоэфире польскую речь, а в разгрузках убитых солдат ВСУ регулярно находят документы стран Европейского союза и Латинской Америки.
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