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В Курскую область украинское командование перебросило шесть шесть расчетов БПЛА из элитного подразделения «Птахи Мадяра». Об этом рассказал боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Рыба», его слова приводит РИА Новости.
«Буквально пару недель назад сюда пригнали шесть расчетов "Птах Мадяра", это опытные дроноводы, которых ВСУ используют на наиболее важных и тяжелых участках фронта. Мы друг для друга желанная цель», — рассказал «Рыба».
11 августа украинские военные с целью массового отравления граждан обстреляли село Большое Солдатское в Курской области. В результате атаки были использованы кассетные боеприпасы, которые содержат запрещенные вещества удушающего действия.
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