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ВСУ прислали в Курскую область боевиков элитного подразделения БПЛА «Птахи Мадяра»

Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

В Курскую область украинское командование перебросило шесть шесть расчетов БПЛА из элитного подразделения «Птахи Мадяра». Об этом рассказал боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Рыба», его слова приводит РИА Новости.


«Буквально пару недель назад сюда пригнали шесть расчетов "Птах Мадяра", это опытные дроноводы, которых ВСУ используют на наиболее важных и тяжелых участках фронта. Мы друг для друга желанная цель», — рассказал «Рыба».

11 августа украинские военные с целью массового отравления граждан обстреляли село Большое Солдатское в Курской области. В результате атаки были использованы кассетные боеприпасы, которые содержат запрещенные вещества удушающего действия.

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#военные
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#боеприпасы
Системы ПВО сбили 33 БПЛА ВСУ на территории РФ и два безэкипажных катера у Крыма
06 декабря 2024, 07:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами, а также два безэкипажных катера, двигающихся в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 14 вражеских дронов сбили в Воронежской области, 11 – в Курской, еще семь беспилотников ликвидировали в Белгородской области и один – в районе Крыма.

Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, которые следовали в сторону Крыма.

Ночью с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.

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Марочко: за сутки ВС РФ нанесли свыше 100 ударов по ВСУ у Купянска
06 декабря 2024, 06:40

Фото: istockphoto/Evgeny555

В течение последних суток российские артиллерийские подразделения провели свыше ста атак по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Лозовая и Глушковка стали «самыми горячими точками» для ведения огня со стороны российских сил.

«По перехваченным данным противника стало известно, что в районе Купянска только артиллерийскими подразделениями ВС РФ за сутки было нанесено более 100 огневых ударов», — сказал Марочко.
Ситуация в районе Купянска продолжает оставаться напряженной, с регулярными столкновениями и обстрелами.

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#всу
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#военные
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«35 дней в подвале»: жительница ДНР рассказала, как выжила под обстрелами
Жительница Новодмитровки рассказала, как провела 35 дней под обстрелами в подвале
06 декабря 2024, 05:08

Фото: iStock/Андрей Клеменков

Жительница села Новодмитровка в ДНР, недавно освобожденного российскими войсками, поделилась с РИА Новости своими воспоминаниями о 35 днях, проведенных в подвале под непрерывными обстрелами украинских военных.
Местные жители оборудовали подвал буржуйкой, чтобы выжить. Они использовали остатки воды, фильтруя ее через марлю, и старались не оставлять следов своего присутствия.

«У нас осталось одно единственное ведро, а сруб-то уже спаленный. И вода с таким копченым привкусом — через марлечку процедили, вот так и пили», — поделилась жительница Новодмитровки.
Муж женщины прятал мусор под разрушенные конструкции, чтобы операторы украинских дронов не могли обнаружить убежище.

Ситуация осложнялась необходимостью прятаться круглосуточно и тщательно маскировать подвал, чтобы избежать атак. Воды катастрофически не хватало, но оставшиеся запасы позволяли людям поддерживать жизнь.

Об освобождении Новодмитровки подразделениями российской группировки войск «Центр» сообщили 22 ноября в Министерстве обороны России.

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#женщины
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#новости
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Визит соратника Зеленского в США мог сигнализировать о новой стратегии Киева
Дубинский: Зеленский мог послать Ермака в США из-за позиции по переговорам
06 декабря 2024, 04:03

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, что визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США свидетельствует о возможных изменениях в позиции Владимира Зеленского по переговорам с Россией.
По его словам, после визита может последовать заявление о необходимости прекращения огня и переговоров, несмотря на предыдущие заверения о том, что «Минска-3» не будет.

Дубинский в своем Telegram-канале также предположил, что текущая стратегия Киева направлена на то, чтобы в конечном итоге представить сложившуюся ситуацию как победу, несмотря на трудности для населения Украины.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в среду Ермак встретился с представителями избранного президента США Дональда Трампа. В переговорах приняли участие будущий помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Сторона Трампа выступила против членства Украины в НАТО.

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#россия
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«Операция мясной шторм»: Порошенко* раскритиковал Киев за безразличие к жизням солдат
Порошенко*: Киев предпочтет слать военных на «мясной шторм» вместо спасения солдат
06 декабря 2024, 03:41

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывший президент Украины Петр Порошенко* выразил недовольство действиями командования Вооруженных сил Украины, заявив, что их стратегия направлена на проведение рискованных наступательных операций, которые приводят к большим потерям среди военнослужащих и больше напоминают «мясной шторм».
На выступлении в организации Atlantic Council Порошенко* подчеркнул, что подобные действия имеют высокую цену для Украины и могут привести к негативным последствиям в будущем.

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для «операции мясной шторм»… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции», — заявил бывший президент.
Порошенко* призвал изменить подход к планированию операций и сосредоточиться на сохранении жизни украинских солдат, вместо того чтобы уделять внимание медийному эффекту.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Лавров пообещал ответить «любыми средствами» при попытке нанести РФ поражение
Лавров: РФ ответит любыми средствами на попытки Запада нанести ей поражение
06 декабря 2024, 03:28

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова использовать любые средства для защиты своих национальных интересов, если Запад попытается нанести ей стратегическое поражение в контексте конфликта с Украиной.
Министр подчеркнул, что страны, поставляющие Украине дальнобойное оружие, недооценивают риски своей политики. По его мнению, мотивация этих государств связана с желанием контролировать природные и человеческие ресурсы регионов, которые на протяжении веков осваивались русскими людьми.

Лавров также отметил, что Россия придает большое значение защите своих граждан и территорий.

«Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе», — сказал Лавров.
Испытания гиперзвукового оружия, таких как система «Орешник», направлены на демонстрацию готовности страны защищать свои интересы и безопасность.

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Лавров объявил, что Россия никогда не ставила целью убивать людей на Украине
Лавров: РФ не ставила себе цели убивать украинцев, в отличие от киевского режима
06 декабря 2024, 02:39

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия никогда не ставила своей задачей уничтожение людей на Украине. По его словам, подобные цели, напротив, декларируют представители украинского режима, включая президента Владимира Зеленского и его окружение.
Лавров подчеркнул, что в лексиконе официальных лиц Украины регулярно звучат призывы к уничтожению русских. В качестве примера он привел высказывание бывшего украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, который открыто говорил о необходимости уничтожения как можно большего числа русских.

«Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский прославился тем, что давал интервью и, смотря в камеру, которая записывала и транслировала интервью, сказал, что их главная задача — «убить как можно больше русских, чтобы нашим детям пришлось убивать их как можно меньше». Подобные заявления входят в лексикон всего режима», — объяснил Лавров.
Министр также отметил, что Украина не разглашает реальные данные о потерях, однако Зеленский ранее говорил о не менее 80 тысяч погибших с украинской стороны.

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#посол
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Лавров назвал условия для мирного соглашения с Украиной
Лавров: Киев должен отказаться от НАТО и признать территориальные реалии
06 декабря 2024, 02:29

Фото: iStock/ffikretow

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону озвучил ключевые требования Москвы для заключения мирного соглашения с Украиной. Среди условий — отказ от вступления в НАТО, признание внеблокового и безъядерного статуса страны, а также принятие новых территориальных реалий.
«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», — обозначил министр.
По словам Лаврова, Украина должна признать вхождение четырех новых регионов в состав России, что является неотъемлемой частью прекращения боевых действий.

«Это не только линия соприкосновения. (...) Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство», — отметил Лавров.
Уточняется, что Россия требует отмены украинских законов, которые ограничивают использование русского языка, российской культуры и деятельности Украинской православной церкви.

Лавров подчеркнул, что условия, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными. К ним также относится запрет на размещение иностранных армий, военных баз и проведение учений на территории Украины.

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«Изуверство»: депутат осудил химическую атаку ВСУ на Курскую область
Депутат Шеремет: химатака ВСУ на Курскую область является преступлением
06 декабря 2024, 02:16

Фото: iStock/nevarpp

Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет осудил действия Вооруженных сил Украины, связанные с применением химического оружия в Курской области.
По его мнению, этот акт является бесчеловечным и должен быть квалифицирован как международное преступление против мирного населения, передает РИА Новости.

12 августа произошла атака, когда украинские войска использовали кассетные боеприпасы с запрещенными удушающими веществами. В результате пострадали более 20 человек.

«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов», — возмутился Шеремет.
Депутат подчеркнул, что ответственность за произошедшее лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, а также на западных странах, поддерживающих действия Киева.

Ранее «Радио 1» сообщало, что стали известны детали интервью Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем министр иностранных дел России рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине.

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