«35 дней в подвале»: жительница ДНР рассказала, как выжила под обстрелами

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Жительница села Новодмитровка в ДНР, недавно освобожденного российскими войсками, поделилась с РИА Новости своими воспоминаниями о 35 днях, проведенных в подвале под непрерывными обстрелами украинских военных.
Местные жители оборудовали подвал буржуйкой, чтобы выжить. Они использовали остатки воды, фильтруя ее через марлю, и старались не оставлять следов своего присутствия.
Муж женщины прятал мусор под разрушенные конструкции, чтобы операторы украинских дронов не могли обнаружить убежище.
Ситуация осложнялась необходимостью прятаться круглосуточно и тщательно маскировать подвал, чтобы избежать атак. Воды катастрофически не хватало, но оставшиеся запасы позволяли людям поддерживать жизнь.
Об освобождении Новодмитровки подразделениями российской группировки войск «Центр» сообщили 22 ноября в Министерстве обороны России.
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«У нас осталось одно единственное ведро, а сруб-то уже спаленный. И вода с таким копченым привкусом — через марлечку процедили, вот так и пили», — поделилась жительница Новодмитровки.
Муж женщины прятал мусор под разрушенные конструкции, чтобы операторы украинских дронов не могли обнаружить убежище.
Ситуация осложнялась необходимостью прятаться круглосуточно и тщательно маскировать подвал, чтобы избежать атак. Воды катастрофически не хватало, но оставшиеся запасы позволяли людям поддерживать жизнь.
Об освобождении Новодмитровки подразделениями российской группировки войск «Центр» сообщили 22 ноября в Министерстве обороны России.
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Мария Моисеева