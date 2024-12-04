«Двойник Жириновского» стал штурмовиком и участвует в боях под Часов Яром

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Актёр Виктор Беломестнов, успешно пародирующий основателя ЛДПР Владимира Жириновского, стал бойцом штурмового отряда и теперь принимает участие в боях под Часов Яром. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Беломестнов взял себе позывной «Помреж». Он выполняет боевые задачи в составе батальона «Скиф» бригады «Терек». Боец освобождал Артемовск, за что имеет две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».
Беломестнов известен своими ролями в сериалах «Солдаты» и «Реальные пацаны».
Ранее стало известно, что рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения. Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины.
Читайте также:
Штурмовик ВС РФ на велосипеде провёл в атаку БМП через минное поле
Штурмовик ВС РФ во время дуэли с боевиком ВСУ уговаривал его сдаться
Экипаж поврежденного танка прикрыл штурмовиков при прорыве обороны ВСУ
Беломестнов известен своими ролями в сериалах «Солдаты» и «Реальные пацаны».
Ранее стало известно, что рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения. Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины.
Читайте также:
Штурмовик ВС РФ на велосипеде провёл в атаку БМП через минное поле
Штурмовик ВС РФ во время дуэли с боевиком ВСУ уговаривал его сдаться
Экипаж поврежденного танка прикрыл штурмовиков при прорыве обороны ВСУ
Элина Позднякова