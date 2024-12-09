Бои в Курахово: ВС РФ контролируют большую часть многоэтажек в западной части города

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Бойцы российской армии ведут ожесточенные бои в западной части Курахова в ДНР и уже контролируют большую часть многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«В самом Курахове продолжаются тяжелые бои, бои идут в западной части города, в многоэтажках. Большая часть многоэтажных домов находится уже под российским контролем», — рассказал Рогов.
По его словам, украинские боевики успели возвести хорошие укрепления.
Ранее бывший депутат Верховной Рады и военнослужащий Егор Фирсов заявил, что ВСУ уже в ближайшее время могут потерять контроль в пяти городах Донецкой области: Часов Яр, Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград и Великую Новоселку.
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Элина Позднякова