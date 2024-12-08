Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении

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Настоящая «головная боль» для Вооружённых сил Украины — это Покровское направление. На этом участке российские военные продолжают активное продвижение.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, российские войска продолжают наступление под Покровском достаточно свободно.
Журналист рассказал, что в Курахово бойцы российских подразделений дошли на западе города до крайних многоэтажных домов. За украинскими солдатами остался только простреливаемый частный сектор.
Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что три бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово в ДНР.
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«По-прежнему главное препятствие для нас — только логистика и погода», — подчеркнул он.
Журналист рассказал, что в Курахово бойцы российских подразделений дошли на западе города до крайних многоэтажных домов. За украинскими солдатами остался только простреливаемый частный сектор.
Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что три бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово в ДНР.
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Александр Бойцов