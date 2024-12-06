Окружение Курахова: ВС РФ охватывают город с нескольких сторон

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Армия России окружает Курахово в ДНР с западной и южной части. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной», — заявил Рогов.
По его словам, боевики ВСУ вынуждены отступать в западную часть города, однако ВС РФ наступают и с этой стороны, а украинцы теряют плацдармы и села, где ранее смогли закрепиться.
Рогов отметил, что на сегодняшний день восточная часть Курахова освобождена российскими бойцами, а основные бои идут в центральной и южной части. Он добавил, что часть города, которая еще находится под контролем ВСУ, скоро окажется в полном окружении.
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Элина Позднякова