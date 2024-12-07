Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово

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Российские войска продолжают наступательную операцию в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике. Бойцы 8-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожают укрытия, технику и живую силу противника при помощи дронов.
Эффективные действия операторов беспилотников позволяют нанести значительный ущерб как бронированной технике, так и живой силе ВСУ, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». От атак ударных БПЛА и FVP-дронов не защищают даже укрытия, кажущиеся надёжными. Свой пост военкоры снабдили соответствующей видеозаписью.
Стратегическое значение Курахово для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Покровск — расположенный примерно в 30 километрах от Курахово важнейший транспортный и железнодорожный узел, через который идет снабжение всей донбасской группировки ВСУ. Город также имел важное логистическое значение для снабжения гарнизона Угледара, контроль над которым позволял обстреливать окраины Донецка и населенные пункты на юге Донбасса. После взятия Угледара в начале октября российские войска вышли к Курахово.
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Александр Бойцов