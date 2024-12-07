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Российские войска уничтожают пехоту и бронетехнику ВСУ под Курахово

Фото: istockphoto/Evgeny555

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские войска продолжают наступательную операцию в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике. Бойцы 8-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожают укрытия, технику и живую силу противника при помощи дронов.


Эффективные действия операторов беспилотников позволяют нанести значительный ущерб как бронированной технике, так и живой силе ВСУ, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». От атак ударных БПЛА и FVP-дронов не защищают даже укрытия, кажущиеся надёжными. Свой пост военкоры снабдили соответствующей видеозаписью.

Стратегическое значение Курахово для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Покровск — расположенный примерно в 30 километрах от Курахово важнейший транспортный и железнодорожный узел, через который идет снабжение всей донбасской группировки ВСУ. Город также имел важное логистическое значение для снабжения гарнизона Угледара, контроль над которым позволял обстреливать окраины Донецка и населенные пункты на юге Донбасса. После взятия Угледара в начале октября российские войска вышли к Курахово.







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Лишать курских переселенцев земли при получении выплат несправедливо — Хинштейн
07 декабря 2024, 15:56

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посчитал неправильным и несправедливым то, что переселенцев из приграничных районов Курской области лишают земельных участков при получении выплат.
Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС. В настоящее время курянин после получения денежной выплаты лишается права на принадлежащий ему участок. Земля переходит в собственность государства, в муниципальную собственность.

«Наверное, это неправильно и несправедливо», — сказал врио главы региона в беседе с агентством.

В то же время Хинштейн заверил, что у жителей Курской области нет никаких проблем в коммуникации с ним. Он также добавил, что рассчитывает на инициативную позицию и неравнодушие граждан.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря. Ранее возглавлявший регион Алексей Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Глава государства принял его отставку по собственному желанию.

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#собственность
#курская область
#губернатор
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SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по худшей бригаде ВСУ
SHOT: Российские военные ударили ФАБ-1500 по бригаде ВСУ в Харьковской области
07 декабря 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В Харьковской области российские военные нанесли удар авиационной бомбой ФАБ-1500 по одной из худших бригад в составе ВСУ. Бойцы этого подразделения «прославились» пьянством, мародёрством и самовольным оставлением воинских частей.
Удар был нанесён по плацдарму ВСУ в районе населённого пункта Двуречное на Купянском направлении, передаёт телеграм-канал SHOT. В связи с большими потерями погибших военнослужащих 143 бригады начали заносить в списки без вести пропавших, чтобы избежать пугающих цифр. При этом командование ВСУ знало о предстоящем наступлении ВС РФ, но не позволило украинским войскам покинуть позиции или хотя бы перегруппироваться. В результата бомбового удара, нанесённого экипажем Су-34, уничтожено около 80 украинских военных.

143-я отдельная пехотная бригада считается одним из худших украинских подразделений на Купянском направлении. За последние несколько месяцев многократно возросло число случаев самовольного оставления части, пьянства среди командного состава, а также увеличилось количество пропавших без вести.

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#всу
#вс рф
#удар
#бомба
#харьковская область
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Strategic Culture: США и их союзники проигрывают РФ в прокси-войне на Украине
07 декабря 2024, 14:17

Фото: iStock/ 3dmitry

США и союзники из Европы проигрывают в прокси-войне на территории Украины. В Strategic Culture заявили, что Россия уверенно побеждает в конфликте.
Авторы материала полагают, что война за Украину, которую развязал Североатлантический альянс (НАТО), оборачивается катастрофой для Соединённых Штатов Америки и Европы. Из-за этого НАТО предпринимает попытки провернуть открытие второго фронта против Российской Федерации в Сирии при участии украинских подразделений в террористических действиях.

«Россия уверенно побеждает в этой войне, которая разразилась в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы положить конец многолетней низкоинтенсивной агрессии, спонсируемой НАТО с помощью неонацистских террористических бригад», — обращают внимание в SC.

Ранее сообщалось, что Штатам не стоит идти на риск ядерной войны с РФ из-за Украины. Даже ограниченный конфликт с применением ядерного оружия таит в себе опасность для страны, подчеркнуло американское издание 19FortyFive.

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#москва
#россия
#война
#нато
#спецоперация
#сво
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Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой — видео
Российский «Солнцепёк» уничтожил до 45 боевиков ВСУ в опорнике под Волновахой
07 декабря 2024, 13:54

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооружённых сил Украины. В результате атаки с использованием тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» было уничтожено до 45 боевиков.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, снабдив публикацию кадрами объективного контроля. В оборонном ведомстве уточнили, что украинская часть была дислоцирована в районе населённого пункта Разлив Волновахского района. Получив данные разведки, взвод ТОС-1А «Солнцепёк» нанёс точный удар, поразив заданную цель.

ТОС-1А — это тяжёлая огнемётная система, которая способна одним залпом покрыть поражающим огнём до четырёх квадратных километров территории. Атака производится с использованием термобарических ракет. Благодаря лазерному дальномеру расстояние до цели определяется с точностью до десяти метров.

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#данные
#удар
#атака
#рф
#ракета
#всу
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Продвижение в Курской области, атаки БПЛА и кризис ВСУ: последние новости СВО
07 декабря 2024, 13:14

Фото: iStock/romankosolapov

За минувшую ночь с помощью дежурных средств ПВО были перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа в Белгородской области, а также по одному в Астраханской и Воронежской областях. У ВСУ отмечается оперативно-тактический кризис, украинские военные вынужденны отходить на подготовленные или неподготовленные позиции. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 7 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


Украинские военные сохраняют значительные силы в Курской и соседней Сумской областях. Это дает возможность армии России наносить удары по противнику с помощью артиллерии и авиации, одновременно продвигаясь вперед на земле.

За минувшую ночь ВС РФ с ожесточенными боями продвинулись в районе Новоивановки, уничтожена бронированная техника и живая сила противника. ВСУ осуществляли попытки переброса подкрепления из населенного пункта Викторовка, дважды плотный огонь артиллерии и дронов российской армии не позволил украинским войскам выступить их опорных пунктов.

Кураховское направление


Российскими военными продолжается охват сёл у р. Сухие Ялы. Штурмовики ВС РФ пробились в Успеновку и закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 км. Подразделения украинских войск, развернутые в Анновке и Веселом Гае, находятся на грани полного окружения. ВСУ планомерно отступает из этого района, ведется работа по эвакуации гарнизонов и военного имущества. Несмотря на давление со стороны ВС РФ на украинские войска, противник пока способен оказывать сопротивление не этом направлении. В городе Курахово российские войска успешно продвигаются вдоль проспекта Соборный.

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Покровское направление


В районе населенных пунктов Шевченко, Пушкино, Старых Тернов и Успеновки российские войска ведут наступление широким фронтом. ВС РФ взяли под контроль село Новодмитровка, продолжаются бои на восточных окраинах Зари. За прошедшие сутки противник потерял до 360 человек живой силы, а также восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Времевское направление


Российская армия начала наступательные операции на времевском участке линии боевого соприкосновения. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что основная цель ВС РФ на данном направлении — захват логистического узла украинской армии, расположенного в населенных пунктах Времевка и Великая Новоселка. Сейчас в районах населённых пунктов Новый Комар и Раздольное идут ожесточённые бои. Украинская армия вводит резервы на линию соприкосновения и предпринимает попытки контратак.

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Донецкое направление


Российские военные значительно продвинулись в окрестностях города Часов Яр. Занята территория юго-западнее Калиновки и в районе населенного пункта Григоровка. Отмечается значительное продвижение по направлению автодороги в районе села Ступочки. Подразделения ВС Украины пытаются проводить контратаки в этой части фронта, но инициатива полностью остается у армии Российской Федерации.

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Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве
Дубинский: Пышного и Татарова уволят в течение ближайших недель
07 декабря 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

В течение ближайших двух недель могут последовать отставки главы Национального банка Андрея Пышного, а также заместителя руководителя офиса Зеленского Олега Татарова. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своём телеграм-канале оппозиционный парламентарий написал, что увольнение с должностей Татарова, которого он назвал «офисным мусором», и Пышного («офисный главбух») уже запланированы. По словам Дубинского, предполагаемые отставки станут следствием «на редкость удачной поездки» в США главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Стоит отметить, что в начале сентября в киевском руководстве уже произошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму. Также подали в отставку министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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#увольнение
#зеленский
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Константинов предполагает самораспад Украины после мирного урегулирования
07 декабря 2024, 11:47

Фото: istockphoto/reflection_art

Процесс мирного урегулирования украинского кризиса может запустить процесс самораспада Украины. Такое мнение высказал глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он также заметил, что после заключения мира к людям придёт осознание того, какую цену им пришлось заплатить за сумасбродные идеи «кровавого комика Зеленского», а также за непонятную идею евроинтеграции, полностью обанкротившуюся.

«Украина может не пережить новые президентские выборы», — заявил Константинов.

По словам главы крымского парламента, причина в том, что в стране отсутствует определяющая идея, равно как и те, кто готов её воплощать. Именно поэтому возможен самораспад государства на отдельные территории, заключил парламентарий.

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#выборы
#украина
#новости
#зеленский
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Пленный украинец рассказал об ударе дрона ВСУ при сдаче в плен
07 декабря 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские военные с помощью FVP-дрона атаковали своих сослуживцев, сдавшихся в плен и перемещавшихся в тыл под руководством российских бойцов. Об этом рассказал военнопленный Максим Красюха, один из тех, кто был в этой группе.
В видеоролике, опубликованном министерством обороны РФ, он рассказал, что, когда увидел российских солдат, сам окликнул их, сказал, что не вооружён. Его отвели в окоп, дали воды, накормили. Когда его и других пленных собирались отвести в тыл, по ним ударил беспилотник. Причём оператор FVP-дрона не мог не видеть, что атакует своих.

«Не хотели, чтобы живыми сдались», — с горечью констатировал солдат.

По словам Красюхи, его мобилизовали из дома и через два дня он уже был на передовой, безо всякой подготовки. В его задачу входило эвакуировать убитых с позиций перед окопами. По словам пленного, их было очень много. На полосе в 150-200 метров он насчитал от 15 до 20 трупов сослуживцев.

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#беспилотник
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#оператор
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#рф
#плен
#всу
#дрон
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«Нужен новый Нюрнберг»: Константинов призвал судить Зеленского как военного преступника
Константинов призвал к «новому Нюрнбергу» в отношении военных преступников Киева
07 декабря 2024, 09:31

Владимир Константинов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

После завершения украинского конфликта международному сообществу необходимо созвать новый Нюрнбергский процесс и осудить военных преступников с Украины. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что виновники страшных событий в Одессе, Буче, расстрелах мирных жителей Мариуполя должны понести за это наказание.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам», — сказал парламентарий.

По его мнению, если этого не произойдёт и виновные не понесут заслуженного наказания, то подобный конфликт легко может вспыхнуть в любой части мира. Наказание преступников будет гарантией того, что подобное не повторится.

Глава киевского режима Зеленский также является военным преступником и должен быть наказан, уверен Константинов. Он обязан получить по заслугам за все теракты, диверсии и смерти. Спикер крымского парламента подчеркнул, что процесс обязательно должен быть открытым, чтобы все, и прежде всего украинцы, знали, что творили «Зеленский и его банда».

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