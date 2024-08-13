Бои в Курской области: как именно армия России уничтожает технику и пехоту врага

Фото: Минобороны РФ
Российская армия продолжает успешные операции в Курской области, нанося удары по технике и пехоте противника.
По данным пресс-службы группы «Север», артиллерийские удары уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника в Курском приграничье. На видео, опубликованном в сети, видно, как разведка выявила группу ВСУ у лесополосы ночью, после чего артиллерийские удары привели к уничтожению противника.
Кроме того, морпехи разгромили и пленили десант ВСУ, который прорвался в Курскую область. Военные сообщают, что черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага, разгромив противника и взяв в плен часть выживших боевиков.
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«Группа ВСУ выявлена разведкой ночью у лесополосы в Курском приграничье. Ударами артиллерии противник уничтожен», — сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
Кроме того, морпехи разгромили и пленили десант ВСУ, который прорвался в Курскую область. Военные сообщают, что черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага, разгромив противника и взяв в плен часть выживших боевиков.
«Наши бойцы-черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага и наголову разгромили противника. Часть выживших боевиков взята в плен», — сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
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Елена Перлова