В то время как Украина активно наступает в Курской области, Россия продолжает наращивать давление на восточном фронте, сообщает New York Times.
«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. Это тяжело. К сожалению, давление россиян не уменьшилось», — заявил спикер бригады полиции, действующей в районе Часового Яра.Тот же настрой выразил и старший лейтенант Строкань, служащий под Торецком, который отметил, что «не чувствует снижения интенсивности».
Военные аналитики утверждают, что Москва не вывела войска с Востока Украины, а лишь перебросила под Курск подразделения низшего уровня. Эти войска, по оценкам специалистов, являются «поспешно собранными» и «плохо подготовленными» для создания эффективных командных структур, необходимых для координации военного ответа.
В статье также рассматривается возможность, что украинская операция направлена на обмен удерживаемой территории на украинскую или отвлечение ресурсов России, что может быть частью стратегического плана Киева.
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Елена Перлова