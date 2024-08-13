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Россия продолжает давить на восточном фронте, несмотря на наступление ВСУ в Курской области

NYT: Россия не остановила наступление, несмотря на атаку ВСУ под Курском
13 августа 2024, 02:16

В то время как Украина активно наступает в Курской области, Россия продолжает наращивать давление на восточном фронте, сообщает New York Times.

«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. Это тяжело. К сожалению, давление россиян не уменьшилось», — заявил спикер бригады полиции, действующей в районе Часового Яра.
Тот же настрой выразил и старший лейтенант Строкань, служащий под Торецком, который отметил, что «не чувствует снижения интенсивности».



Военные аналитики утверждают, что Москва не вывела войска с Востока Украины, а лишь перебросила под Курск подразделения низшего уровня. Эти войска, по оценкам специалистов, являются «поспешно собранными» и «плохо подготовленными» для создания эффективных командных структур, необходимых для координации военного ответа.

В статье также рассматривается возможность, что украинская операция направлена на обмен удерживаемой территории на украинскую или отвлечение ресурсов России, что может быть частью стратегического плана Киева.

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США обвинили Украину в серьезной провокации: что ждут от Путина после атаки на Курск
Экс-посол Салливан: реакция Путина на атаку ВСУ будет решительной
13 августа 2024, 02:44

Бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что Украина перешла «красную линию» при нападении на Курскую область. По его словам, этот шаг может вызвать решительные действия со стороны президента России Владимира Путина.
В интервью телеканалу CNN Салливан отметил, что действия ВСУ в Курской области могут быть восприняты как серьезная провокация.

«Возможно, что так. Россияне могли считать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», – сказал он.

Салливан также выразил ожидание, что Путин ответит на нападение «настолько решительно, насколько это возможно», чтобы выдавить ВСУ с российских территорий. Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление на Курскую область, но их продвижение было остановлено российскими войсками.

По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция в Курской области продолжается, и цель – разгром противника и выход на государственную границу.

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Бои в Курской области: как именно армия России уничтожает технику и пехоту врага
В Курской области ВС РФ уничтожили ДРГ, технику и взяли пленных
13 августа 2024, 02:22

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает успешные операции в Курской области, нанося удары по технике и пехоте противника.
По данным пресс-службы группы «Север», артиллерийские удары уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника в Курском приграничье. На видео, опубликованном в сети, видно, как разведка выявила группу ВСУ у лесополосы ночью, после чего артиллерийские удары привели к уничтожению противника.

«Группа ВСУ выявлена разведкой ночью у лесополосы в Курском приграничье. Ударами артиллерии противник уничтожен», — сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
Кроме того, морпехи разгромили и пленили десант ВСУ, который прорвался в Курскую область. Военные сообщают, что черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага, разгромив противника и взяв в плен часть выживших боевиков.

«Наши бойцы-черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага и наголову разгромили противника. Часть выживших боевиков взята в плен», — сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

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#всу
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«Хохлы, ждем вас снова»: «вагнера» разгромили бронегруппу ВСУ под Курском
Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили бронетанковую группу, орудовавшую под Курском
13 августа 2024, 02:03

Фото: Минобороны РФ

Согласно представленным данным, за один день боев было ликвидировано: 7 бронемашин типа «Буцефал» и захвачен ещё один трофейный «Буцефал»; 1 пикап; до 50 боевиков.

«После обеда к нам подключились морпехи. В радиоперехватах нас величают бойцы ССО, а мы просто ветераны ЧВК "Вагнер", которые с каждым днем делают Россию еще более великой», – говорится в комментарии к видео, которое приводит у себя в ленте Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Кроме того, в сообщении добавлено, что бойцы уверяют противника, что готовы продолжать свою работу в том же духе: «Хохлы, ждем вас снова, прожарка прошла успешно».

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах добиться разрешения на использование западного оружия для ударов по глубинным территориям России. Он поручил Министерству обороны и дипломатам подготовить перечень необходимых мер для применения западного дальнобойного вооружения.

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#вагнер
#всу
#вооружения
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Гладков: при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
13 августа 2024, 01:35

Фото: Минобороны РФ

В Белгородской области произошел инцидент с участием дрона ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района. В результате атаки один мирный житель получил тяжелые травмы.

Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Гладков выразил сожаление по поводу случившегося и подчеркнул необходимость тщательного расследования инцидента.

«Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района. В результате атаки тяжело ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.

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В США могут помочь Украине с истребителями F-16: что это значит для России
Сенатор Гэп предложил Украине нанят летчиков из США для F-16
13 августа 2024, 01:22

Фото: istock/VanderWolf-Images

Во время визита в Киев сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским недостаток истребителей F-16 и пилотов. Грэм предложил решение проблемы, которое может включать привлечение американских пилотов.
Сенатор Грэм заявил, что Украина могла бы нанять американских пилотов, в том числе тех, кто уже вышел на пенсию, передает Topwar.ru.

«Если такие пилоты захотят помочь Украине в борьбе за свободу, это позволит стране начать использовать самолеты F-16 раньше, чем украинские пилоты пройдут обучение», — отметил Грэм.
По словам сенатора, предложение о привлечении американских пилотов направлено на ускорение использования истребителей в условиях текущего конфликта. Визит сенаторов в Киев также рассматривается как попытка укрепить поддержку Украины со стороны США и обеспечить дополнительное прикрытие для украинского руководства.

Это заявление подчеркивает, что американская администрация в оказании военной помощи Украине на фоне продолжающегося конфликта с Россией не остановится ни перед чем, включая недавние события в Курской области.

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ВСУ перешли черту в Энергодаре
ВСУ в очередной раз обстреляли Энергодар вблизи ЗАЭС
13 августа 2024, 00:49

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар вновь подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, зафиксировано шесть прилетов по прибрежной зоне города.
Рогов уточнил, что удары наносились по береговой линии, передает РБК.

«Слава богу, пострадавших нет», — добавил он.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подтвердила информацию, сообщив, что обстрел был слышен за пределами города, но в пределах береговой линии.

По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, артиллерийский обстрел начался около 20:15 мск в районе Запорожской ТЭС.

«Бьют кассетами», — отметил он.
Ранее, в результате атаки беспилотника с зажигательной частью, произошел пожар на ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что возгорание произошло в градирне станции. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили, что видели черный дым в северной части ЗАЭС после серии взрывов. Однако агентство не получило данных о влиянии на ядерную безопасность.

Директор по коммуникациям станции сообщила ТАСС, что инфраструктура ЗАЭС была серьезно повреждена в результате удара, но возгорание на объекте охладительных систем не сказалось на работе станции.

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#магатэ
#заэс
#рогов
#всу
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Захарова связала недавние события в Германии с нападением ВСУ под Курском
Захарова связала почести для офицеров СС в Германии с боями под Курском
13 августа 2024, 00:17

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое возмущение в связи с решением Германии почтить память нескольких бывших офицеров СС и связала это с недавними боевыми действиями ВСУ под Курском. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Антифашисты насторожились. Прошло шесть лет. Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И все-таки в этом „камбеке“ чего-то не хватало», — написала Захарова, комментируя ситуацию.
Захарова также упомянула бригадного генерала Хайнца Карста, контр-адмирала Эриха Топпа и полковника Эриха Хартманна, которые в июле 1943 года во время Курской битвы сбили более 70 советских самолетов. По ее словам, все они на протяжении 80 лет считались военными преступниками, и теперь их имена вновь становятся известными в Германии.

Она заявила, что по распоряжению бундесвера люди, ранее связанные с нацизмом, вновь становятся героями, возвращаясь к своим корням и превращая дома других в руины. Захарова подчеркнула необходимость «бить в набат», чтобы мир осознал серьезность происходящего.

В списке воинских традиций Германии, как сообщает RT, действительно присутствуют офицеры вермахта, некоторые из которых были членами СС и НСДАП. Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац подтвердил эту информацию, отметив, что такие лица ценятся за вклад после войны, а не за военные достижения.

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#минобороны
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Многодетный отец из Курска пробрался через фронт, чтобы спасти своих детей
Мужчина из Курской области пешком проник в Суджу, чтобы спасти пятерых детей
12 августа 2024, 23:47

Фото: istock/Nadezhda1906

51-летний Роман Яценко из Курской области совершил невероятный подвиг. Он пешком проник в Суджу, чтобы спасти свою семью из-под обстрела.
По информации РБК, Яценко, который работал в Москве вахтовым методом, был вынужден оставить работу после того, как его жена Виктория, находившаяся дома с пятью детьми, сообщила о начале боевых действий в регионе.

6 августа связь с Викторией оборвалась, и Яценко принял решение немедленно вернуться в Курскую область. Он преодолел опасный маршрут и пешком добрался до Суджи, где вывел свою семью из-под обстрела.

Помимо спасения своей семьи, Роман также оказал помощь незнакомой женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно. Мужчина отметил, что его поддерживала любовь к семье, а навыки, приобретенные в Советской армии и выработанное в компьютерных играх тактическое мышление, помогли ему справиться с ситуацией.

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ВС РФ выбили украинцев из Беловского района, реакция местных властей
Беловский район Курской области находится под контролем ВС РФ
12 августа 2024, 23:31

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Врио заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов сообщил, что Беловский район Курской области находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации.
В эфире программы «Соловьев Live» он отметил, что районный центр Беловского района остается спокойным, несмотря на присутствие диверсионных групп на окраинах и границе с Суджанским районом.

«Районный центр Беловского района не занят. На окраинах и на границе с Суджанским районом, диверсионные группы, безусловно, присутствуют, но в самом районе спокойно … Повторюсь, что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооружённых сил», — рассказал Лобов.
Ранее, утром 12 августа, региональный оперштаб принял решение о вывозе жителей Беловского района. Глава района Николай Волобуев описал обстановку как напряженную и призвал оставшихся жителей покинуть район.

Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек предприняли наступление на территории Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Согласно информации Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении украинские войска понесли значительные потери: более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#курская область
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