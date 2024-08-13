ВСУ ударили по Белгороду, есть пострадавшие

Фото: Минобороны РФ
В Белгородской области произошел инцидент с участием дрона ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района. В результате атаки один мирный житель получил тяжелые травмы.
Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Гладков выразил сожаление по поводу случившегося и подчеркнул необходимость тщательного расследования инцидента.
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Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Гладков выразил сожаление по поводу случившегося и подчеркнул необходимость тщательного расследования инцидента.
«Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района. В результате атаки тяжело ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.
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Елена Перлова