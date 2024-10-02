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Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о вербовке польских спецслужб

Экс-военнослужащий ВСУ: поляки вербовали солдат ВСУ во время обучения в Европе
02 октября 2024, 09:42
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывший украинский военный рассказал, что во время обучения в Европе польские спецслужбы вербовали солдат Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Собеседник агентства сообщил, что в Польше действовали вербовщики, которые переманивали людей на свою сторону с целью получения информации об Украине.

«В принципе, расспрашивали про украинский настрой и политический, и к войне, и к власти, и в принципе, как живется. Ну все, что может интересовать поляков про Украину», — сказал он.



По его словам, сотрудники польских спецслужб были одеты в гражданскую одежду. Он сравнил их со взрослыми студентами.

Бывший военный отметил, что у некоторых людей могут быть знакомые в различных группировках в Украине, а также подчеркнул, что любой человек, который воюет на передовой, обладает значительным объемом информации. Он сообщил, что эти люди стремились получать такую информацию, чтобы влиять на события. По его словам, он сотрудничал с ними и заключил некий условный договор.

«Я еду на Украину на этом танке, воюю там где-то, например, в Курске, и докладываем какую-то интересующую информацию. Выглядит достаточно приемлемо для них. Ну и логично, потому что если отправлять туда польских панов, то это… Ну да, подозрительно. Да и воспринято будет не тем образом, каким надо», — отметил он.

По его словам, польские спецслужбы имели всю информацию на приезжающих на обучение украинцев. Бывший военный рассказал, что каждый боец заполнял бланки со своими отличительными чертами. Помимо этого, собиралась вся информация по родственникам военных.

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На Украине заявили о жалобах Сырского Зеленскому на «Азов»*
Сырский пожаловался Зеленскому на «Азов»*, который не подчиняется генштабу ВСУ
02 октября 2024, 09:28

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский регулярно жалуется президенту Украины Владимиру Зеленскому, что третья бригада националистического формирования «Азов»* не подчиняется украинскому генштабу. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент.ua».
Отмечается, что третья бригада, которая считается одной из самых укомплектованных в украинской армии, выполняет указания офиса Зеленского. Фактически данное подразделение не принимает участия в военных действиях, проводя операции на спокойных участках линии боевого соприкосновения.

По словам главкома ВСУ, эту бригаду нужно перебросить на Покровское направление в ДНР, чтобы стабилизировать фронт. Но, согласно информации источника, командование «Азова»* игнорирует приказы Сырского.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Раде назвали позором потерю Угледара
Депутат Рады Гончаренко заявил о потере Угледара и призвал к отставке Умерова
02 октября 2024, 08:32

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города Угледар российскими войсками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинский парламентарий отметил, что это «позор» для ВСУ. По его словам, Киев потерял город, который удавалось удерживать больше двух лет.

Гончаренко* заключил, что Умеров должен незамедлительно подать в отставку.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко
Марочко: после освобождения Макеевки ВС России продолжили развивать успех
02 октября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Россия развивает успех на участке фронта Сватово — Кременная. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, после освобождения Невского и Макеевки российские военные не остановились на достигнутом. Он отметил, что они продолжили развивать успех. Военный эксперт пояснил, что на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского. Помимо этого, юго-западнее Петровского взята стратегическая высота, а западнее Невского бойцы ВС РФ вплотную подошли к Новолюбовке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Бывший военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бывший военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине
Экс-военный ВСУ: на Украине незаконно мобилизуют мужчин без военного опыта
02 октября 2024, 07:39

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывший украинский военный рассказал, что ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без образования и военного опыта. Об этом информирует РИА Новости.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Согласно ему, до 25 лет могут быть призваны лишь те, кто имеет офицерское звание, проходил обучение на военной кафедре или служил в армии в мирное время. Остальные, не имеющие такого опыта, могут поступать на службу только на добровольной основе.

Собеседник агентства рассказал, что на полигоне с ним находился 21-летний парень, который, по его словам, сбежал. На уточняющий вопрос о возрасте мобилизации на Украине собеседник агентства пояснил, что формально это происходит с 25 лет, однако на практике ситуация обстоит иначе.

«Мне, например, на момент всех этих событий 23 было», — сказал он.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#мужчины
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В Раде заявили о снижении уровня мобилизации на Украине
Костенко: мобилизация на Украине пошла на спад
01 октября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/Multipedia

На Украине происходит спад мобилизации, заявил NV нардеп Верховной рады Роман Костенко.
«Сейчас идет спад мобилизации по сравнению с тем, что у нас было», — сказал член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке.

По его словам, ситуация стала хуже, если сравнивать с периодом после того, как приняли законопроекты об ужесточении мобилизации.

По мнению Костенко, во всем виноват глава киевского режима Владимир Зеленский и его кабмин. Нардеп призвал к радикальным мерам, включая снижение возраста призывников.

«…Нужно, чтобы верховный главком, министр брали на себя ответственность, просили депутатов и использовали различные методы. Это снижение призывного возраста, мотивирование различных категорий населения идти служить по контракту», — резюмировал нардеп.

После ужесточения мобилизации на Украине население республики пытается покинуть ее всеми возможными способами, включая радикальные, а именно, нападение на военкомов, пограничников и так далее.

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#мир
#украина
#мобилизация
#война
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#новости
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«Не стреляйте»: на камере убитого боевика ВСУ нашли видео расправы над мирными жителями Курской области
На камере боевика ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области
01 октября 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На камере, прикрепленной к каске убитого боевика ВСУ, нашли кадры расстрела мирных жителей в Курской области.
Группу украинских боевиков ликвидировали российские военные в Курской области. У одного их них на каске была камера go-pro, которая запечатлела кадры расправы над мирными жителями.

«На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — цитирует представителя российских силовых структур РИА Новости.
По данным журналистов, на видео есть момент, как боевик ВСУ дает кому-то команду выйти из комнаты, после чего открывает прицельный огонь из автомата. За секунду до выстрелов слышен крик: «Не стреляйте».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в докладе о пытках, которые на Украине применяют ВСУ по отношению к российским военнопленным. По данным УВКПЧ, пленных пытают во время транспортировки в тюрьму или в неофициальных местах содержания.

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В Тишанке Белгородской области пострадал храм при обстреле со стороны ВСУ
01 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Popescu Marius

Храм, а также мемориал павшим в 1943 году воинам и ДК пострадали в Тишанке под Белгородом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
«В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры. Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что работники администрации и сотрудники оперативных служб проводят подомовой обход.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по руководству ВМСУ под Херсоном.

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#белгородская область
#всу
#сво
#война
#обстрел
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ВС РФ нанесли удар по пехотинцам ВМСУ во время совещания в Херсонской области
01 октября 2024, 18:45

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

До 60 единиц руководящего состава лишились украинские морпехи в Херсонской области в результате удара со стороны ВС РФ по зданию в Великой Александровке. Об этом доложили в российском оборонном ведомстве.
«В результате удара уничтожено: микроавтобус – 3 единицы, легковая автомобильная техника – 12 единиц, до 60 человек руководящего состава», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также там уточнили, что удар наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».

Российская спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

Ранее на Украине рассказали, почему пилоты ВСУ не получат преимущества в воздухе.

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#украина
#херсонская область
#война
#сво
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На Украине признали, что ВС РФ пробились к центру Угледара
01 октября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что армия России дошла до центра Угледара.
«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе остаются 107 гражданских, при этом детей среди них нет.

Позже в эфире телемарафона Филашкин уточнил, что российские силы уже находятся в центре Угледара. Это первый случай, когда украинские власти официально объявили о боях в Угледаре.

Напомним, по последним неофициальным данным армия России освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор.

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