Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о вербовке польских спецслужб

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Бывший украинский военный рассказал, что во время обучения в Европе польские спецслужбы вербовали солдат Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Собеседник агентства сообщил, что в Польше действовали вербовщики, которые переманивали людей на свою сторону с целью получения информации об Украине.
По его словам, сотрудники польских спецслужб были одеты в гражданскую одежду. Он сравнил их со взрослыми студентами.
Бывший военный отметил, что у некоторых людей могут быть знакомые в различных группировках в Украине, а также подчеркнул, что любой человек, который воюет на передовой, обладает значительным объемом информации. Он сообщил, что эти люди стремились получать такую информацию, чтобы влиять на события. По его словам, он сотрудничал с ними и заключил некий условный договор.
По его словам, польские спецслужбы имели всю информацию на приезжающих на обучение украинцев. Бывший военный рассказал, что каждый боец заполнял бланки со своими отличительными чертами. Помимо этого, собиралась вся информация по родственникам военных.
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«В принципе, расспрашивали про украинский настрой и политический, и к войне, и к власти, и в принципе, как живется. Ну все, что может интересовать поляков про Украину», — сказал он.
По его словам, сотрудники польских спецслужб были одеты в гражданскую одежду. Он сравнил их со взрослыми студентами.
Бывший военный отметил, что у некоторых людей могут быть знакомые в различных группировках в Украине, а также подчеркнул, что любой человек, который воюет на передовой, обладает значительным объемом информации. Он сообщил, что эти люди стремились получать такую информацию, чтобы влиять на события. По его словам, он сотрудничал с ними и заключил некий условный договор.
«Я еду на Украину на этом танке, воюю там где-то, например, в Курске, и докладываем какую-то интересующую информацию. Выглядит достаточно приемлемо для них. Ну и логично, потому что если отправлять туда польских панов, то это… Ну да, подозрительно. Да и воспринято будет не тем образом, каким надо», — отметил он.
По его словам, польские спецслужбы имели всю информацию на приезжающих на обучение украинцев. Бывший военный рассказал, что каждый боец заполнял бланки со своими отличительными чертами. Помимо этого, собиралась вся информация по родственникам военных.
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Дарья Осипова