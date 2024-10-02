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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Россия развивает успех на участке фронта Сватово — Кременная. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, после освобождения Невского и Макеевки российские военные не остановились на достигнутом. Он отметил, что они продолжили развивать успех. Военный эксперт пояснил, что на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского. Помимо этого, юго-западнее Петровского взята стратегическая высота, а западнее Невского бойцы ВС РФ вплотную подошли к Новолюбовке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Бывший военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Бывший военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова