Бои в Курской области: ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из российского приграничья

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Бойцы российской армии атакуют широким фронтом сразу на нескольких участках в Курской области, выбивая противника с российских земель. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Продолжаются атаки российских войск широким фронтом сразу на ряде участков. Идут бои от Плёхово в направлении Куриловки, у Черкасской Конопельки, в районе урочищ восточнее Кремяного, в районе Новоивановки и в направлении Свердликово», — говорится в сообщении.
Уточняется, что крупные пехотные подразделения ВС РФ позиции ВСУ западнее Нечаева в сторону Русского Поречного. Украинские боевики лишились опорных пунктов в лесополосе, а российские бойцы смогли продвинуться на 1,5 км.
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Элина Позднякова