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ВСУ попытались контратаковать российские позиции на красноармейском направлении в ДНР, понесли большие потери и позволили бойцам ВС РФ продвинуться еще дальше. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Что касается красноармейского направления, мы видели даже попытки контратаковать у противника, но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых», — рассказал Пушилин.По его словам, потери противника оказались совершенно бесполезными, а российские бойцы смогли продвинуться еще дальше.
Пушилин также заявил, что армия России освободила посёлок Шевченко в Донецкой Народной Республике от присутствия ВСУ. Он отметил, что в целом ситуация на этом направлении улучшилась.
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Элина Позднякова