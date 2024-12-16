ВСУ попытались контратаковать позиции ВС РФ под Красноармейском

ВСУ попытались контратаковать российские позиции на красноармейском направлении в ДНР, понесли большие потери и позволили бойцам ВС РФ продвинуться еще дальше. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».