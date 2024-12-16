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«Баба Яга» больше не полетит: ВС РФ поразили аэродром базирования тяжёлых дронов ВСУ

В Минобороны сообщили о поражении точки взлёта тяжёлых дронов ВСУ
Фото: istockphoto/Diy1

Фото: istockphoto/Diy1

Расчёт операторов БПЛА бригады морской пехоты Северного флота в составе группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил полевой военный аэродром ВСУ. С него осуществлялся запуск тяжёлых дронов типа «Баба Яга».


Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства обороны РФ. На Каховском направлении в Херсонской области российская разведка выявила точку взлёта этих опасных украинских беспилотников. Сделано это было мастерски: оператор БПЛА в ходе разведывательного полёта увидел дрон «Баба Яга», проследил за ним и выяснил место его взлёта и посадки.

Дальнейшее было делом техники и военного умения. Координаты были незамедлительно переданы на командный пункт, удар было решено наносить сразу же, чтобы не дать противнику возможности передислоцировать технику. С воздуха огонь артиллерии корректировал расчет БПЛА Zala, который и подтвердил поражение цели. С этого аэродрома больше не взлетит ни один украинский дрон, и дело не в отсутствии ступы и помела для «Бабы Яги».

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ВСУ попытались контратаковать позиции ВС РФ под Красноармейском
Пушилин рассказал о попытке ВСУ контратаковать под Красноармейском
16 декабря 2024, 10:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ попытались контратаковать российские позиции на красноармейском направлении в ДНР, понесли большие потери и позволили бойцам ВС РФ продвинуться еще дальше. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Что касается красноармейского направления, мы видели даже попытки контратаковать у противника, но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых», — рассказал Пушилин.

По его словам, потери противника оказались совершенно бесполезными, а российские бойцы смогли продвинуться еще дальше.

Пушилин также заявил, что армия России освободила посёлок Шевченко в Донецкой Народной Республике от присутствия ВСУ. Он отметил, что в целом ситуация на этом направлении улучшилась.

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«Баба Яга» больше не полетит: ВС РФ поразили аэродром базирования тяжёлых дронов ВСУ
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#армия россии
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#вс рф
#пушилин
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Российские военные освободили посёлок Шевченко в ДНР
Пушилин: ВС РФ освободили посёлок Шевченко под Красноармейском
16 декабря 2024, 09:53

Фото: iStock/zim286

Посёлок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), к югу от города Красноармейска, освобождён российскими военными. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что в целом ситуация на этом направлении улучшилась.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#днр
#красноармейск
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Произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес»
Пожар произошёл в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес»
16 декабря 2024, 08:38

Фото: iStock/JPhilipson

В ночь на сегодня в детской спортивной школе конного спорта «Волшебный лес», расположенной в парке «Лосиный Остров», произошёл сильный пожар. Об этом информирует Telegram-канал «‎Shot».
По данным канала, огонь вспыхнул около трёх часов ночи и охватил одноэтажное строение площадью 100 квадратных метров.

Отмечается, что в этом здании находились сервера с записями с камер видеонаблюдения и раздевалка для детей. Пламя быстро распространилось, угрожая конюшне, где содержались 22 лошади. Благодаря оперативным действиям работников школы, все животные были успешно выведены на улицу и не пострадали.

Директор «Волшебного леса» сообщил, что сгоревшая раздевалка была практически обесточена, что исключает возможность короткого замыкания. Кроме того, камеры видеонаблюдения не фиксировали участок, где начался пожар. Предварительные данные указывают на то, что возгорание могло начаться со стены, выходящей на лес.

Несмотря на отсутствие подозреваемых в поджоге, директор выразил сомнения в случайности происшествия, отметив, что «в совпадения он не верит». Напомним, что сегодняшнее возгорание произошло ровно через год и два дня после трагического пожара в школе «Волшебный лес», в результате которого погибли 19 лошадей. Виновных так и не удалось установить, а камеры в тот день были отключены.

В селе Аскарово в Башкортостане произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей из многодетной семьи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#возгорание
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Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью
16 декабря 2024, 08:06

Фото: istockphoto/sommersby

Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью около 7:00 по московскому времени. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Латвии рассказали, на какой период времени у Вооруженных сил Украины хватит оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Потеря Красноармейска станет крупнейшей неудачей ВСУ
CNN: при потере Красноармейска ВСУ столкнутся с крупнейшей неудачей за последнее время
16 декабря 2024, 06:31

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Потеря Красноармейска в Донецкой Народной Республике станет крупнейшей неудачей ВСУ за последнее время. Об этом сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что на фоне успешного наступления вооруженных сил РФ потеря Красноармейска еще сильнее усугубит положение ВСУ. Это может привести к ухудшению поставок американского вооружения, которые и так находятся под вопросом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Красноармейск является ключевой точкой в судьбе украинских войск в регионе. С помощью города осуществляются снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для ВСУ тяжелыми последствиями. К тому же Красноармейск считается одним из главных узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР.

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#красноармейск
#днр
#всу
#сво
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Российский военный с помощью автомата Калашникова сбил более 20 дронов ВСУ
РИА Новости: военный ВС РФ с помощью автомата Калашникова сбил свыше 20 дронов ВСУ
16 декабря 2024, 05:43

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Дмитрий Сухушин сбил свыше 20 дронов ВСУ с помощью автомата Калашникова. Об этом он рассказал РИА Новости.
«На моем личном счету сбитых более 20 вражеских FPV-дронов прицельным одиночным огнем. Со временем, уже как год приловчились к данному занятию», — заявил российский боец.

Как рассказал Сухушин, основная задача заключается в обеспечении безопасного передвижения военной техники и личного состава ВС РФ до боевых позиций и обратно. При этом ликвидация украинских БПЛА осуществляется из замаскированных постов.

Военный отметил, что полет дронов непредсказуем. В случае их обнаружения есть возможность поразить БПЛА с помощью одиночных выстрелов из автомата Калашникова. При этом если раньше раньше использование беспилотников было незначительным, то на сегодня их стало в несколько раз больше.

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В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
16 декабря 2024, 05:09

Фото: iStock/Photoboyko

В Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Указывается, что объявление тревоги в Сумской области последовало в 1:55, в Черниговской в 3:10, в Полтавской в 3:27, а в Киевской в 4:35. Время объявления об опасности приведено московское.

Ранее «Радио 1» сообщало о количестве иностранных военных в рядах ВСУ. Большинство из них прибыли из Грузии, США и Польши.

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Боец армии РФ рассказал о числе наемников в Курахово
РИА Новости: наемники на Кураховском направлении встречались чаще бойцов ВСУ
16 декабря 2024, 05:08

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российский военный с позывным «Парыга» рассказал, что на Кураховском направлении наемники встречались чаще бойцов ВСУ. Этим поделились РИА Новости.
«Российский военный с позывным «Парыга» рассказал, что при выполнении боевых задач на курахово-селидовском направлении наемников он встречал чаще, чем украинских военных», — пишут в издании.

По словам военного, основной контингент наемников представляют бойцы из Польши. Их форма была немного другой, а при себе те имели польские документы. Также «Парыга» отметил, что наемники подготовлены лучше ВСУ. При этом если последние чаще сдаются в плен, то иностранные военные стараются сопротивляться.

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#военные
#всу
#наемники
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Стало известно число погибших иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
«Известия»: в ходе СВО убито около 6,5 тысяч иностранных наемников ВСУ
16 декабря 2024, 02:12

Фото: iStock/Irina Piskova

Во время проведения специальной военной операции на Украине было ликвидировано порядка 6,5 тысяч иностранных наемников. Этим поделились «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.
«Около 6,5 тысяч наемников из других государств было ликвидировано в зоне СВО», — говорится в сообщении.

По словам Ждановой, всего на Украину прибыли наемники из 110 государств. Большинство из них представляли Грузию, США и Польшу. При этом приток новых иностранных бойцов постоянно снижается из-за потерь и сложности проведения военных действий. В общей сложности ряды ВСУ пополнило 15 тысяч иностранных наемников.

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#армия
#сво
#всу
#наемники
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