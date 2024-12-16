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Расчёт операторов БПЛА бригады морской пехоты Северного флота в составе группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил полевой военный аэродром ВСУ. С него осуществлялся запуск тяжёлых дронов типа «Баба Яга».
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства обороны РФ. На Каховском направлении в Херсонской области российская разведка выявила точку взлёта этих опасных украинских беспилотников. Сделано это было мастерски: оператор БПЛА в ходе разведывательного полёта увидел дрон «Баба Яга», проследил за ним и выяснил место его взлёта и посадки.
Дальнейшее было делом техники и военного умения. Координаты были незамедлительно переданы на командный пункт, удар было решено наносить сразу же, чтобы не дать противнику возможности передислоцировать технику. С воздуха огонь артиллерии корректировал расчет БПЛА Zala, который и подтвердил поражение цели. С этого аэродрома больше не взлетит ни один украинский дрон, и дело не в отсутствии ступы и помела для «Бабы Яги».
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Александр Бойцов