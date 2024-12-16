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Расправлялся на месте: украинский военный расстреливал жителей в Курской области

Сдавшийся в плен боец ВСУ расстреливал гражданских в Курской области
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как по приказу командования расстреливал гражданское население, не говорящее по-украински. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Командование говорило: если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, — расправляться на месте», — сказал он на допросе.
Пленный также сообщил, как, переодевшись в военную форму ВС РФ, подходил к российским позициям под предлогом попросить сигарету.



«Просил подтолкнуть машину. Ребята вылезали, я с ними расправлялся — расстреливал их», — приводит слова Пломбируса РИА Новости.
На протяжении всего вооруженного конфликта регулярно появляются свидетельства расправ украинских боевиков над гражданским населением. Так, житель Курской области Руслан Коробов рассказал, что военные ВСУ убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов.

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#всу
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#жители
#минобороны рф
Бои в Курской области: ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из российского приграничья
«РВ»: ВС РФ атакуют широким фронтом, выбивая ВСУ из Курской области
16 декабря 2024, 11:08

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы российской армии атакуют широким фронтом сразу на нескольких участках в Курской области, выбивая противника с российских земель. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Продолжаются атаки российских войск широким фронтом сразу на ряде участков. Идут бои от Плёхово в направлении Куриловки, у Черкасской Конопельки, в районе урочищ восточнее Кремяного, в районе Новоивановки и в направлении Свердликово», — говорится в сообщении.

Уточняется, что крупные пехотные подразделения ВС РФ позиции ВСУ западнее Нечаева в сторону Русского Поречного. Украинские боевики лишились опорных пунктов в лесополосе, а российские бойцы смогли продвинуться на 1,5 км.

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#всу
#вс рф
#аэродром
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«Уже утомляешь»: Зеленского осудили на Западе после заявления о Курахово
16 декабря 2024, 10:23

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Украина добилась своих целей, несмотря на тяжёлое положение ВСУ под Курахово. С таким противоречивым заявлением выступил нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский, вызвав бурю возмущённых комментариев в интернете.
Один из пользователей социальной сети Х спросил украинского президента, неужели он до сих пор всерьёз надеется выиграть в конфликте. Цели же, которых якобы достигла Украина, и вовсе вызвали у автора комментария недоумение.

Другие люди напрямую требовали у Зеленского вернуть им «их деньги». Жители западных стран прекрасно понимают, что их правительства отправляли на Украину средства, которые могли бы потратить на обуздание инфляции и решение других проблем внутри собственных государств.

«Никто больше не слушает твою чушь, приятель», — прямо пишет один из тех, кому довелось ознакомиться с заявлением Зеленского.

Другой пользователь признаётся, что киевский лидер его уже просто утомил. Этим он, по всей видимости, выразил общее отношение к президенту Украины большинства людей во всём мире.

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#зеленский
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ВСУ попытались контратаковать позиции ВС РФ под Красноармейском
Пушилин рассказал о попытке ВСУ контратаковать под Красноармейском
16 декабря 2024, 10:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ попытались контратаковать российские позиции на красноармейском направлении в ДНР, понесли большие потери и позволили бойцам ВС РФ продвинуться еще дальше. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Что касается красноармейского направления, мы видели даже попытки контратаковать у противника, но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых», — рассказал Пушилин.

По его словам, потери противника оказались совершенно бесполезными, а российские бойцы смогли продвинуться еще дальше.

Пушилин также заявил, что армия России освободила посёлок Шевченко в Донецкой Народной Республике от присутствия ВСУ. Он отметил, что в целом ситуация на этом направлении улучшилась.

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#всу
#вс рф
#пушилин
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Российские военные освободили посёлок Шевченко в ДНР
Пушилин: ВС РФ освободили посёлок Шевченко под Красноармейском
16 декабря 2024, 09:53

Фото: iStock/zim286

Посёлок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), к югу от города Красноармейска, освобождён российскими военными. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что в целом ситуация на этом направлении улучшилась.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#днр
#красноармейск
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«Баба Яга» больше не полетит: ВС РФ поразили аэродром базирования тяжёлых дронов ВСУ
В Минобороны сообщили о поражении точки взлёта тяжёлых дронов ВСУ
16 декабря 2024, 09:37

Фото: istockphoto/Diy1

Расчёт операторов БПЛА бригады морской пехоты Северного флота в составе группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил полевой военный аэродром ВСУ. С него осуществлялся запуск тяжёлых дронов типа «Баба Яга».
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства обороны РФ. На Каховском направлении в Херсонской области российская разведка выявила точку взлёта этих опасных украинских беспилотников. Сделано это было мастерски: оператор БПЛА в ходе разведывательного полёта увидел дрон «Баба Яга», проследил за ним и выяснил место его взлёта и посадки.

Дальнейшее было делом техники и военного умения. Координаты были незамедлительно переданы на командный пункт, удар было решено наносить сразу же, чтобы не дать противнику возможности передислоцировать технику. С воздуха огонь артиллерии корректировал расчет БПЛА Zala, который и подтвердил поражение цели. С этого аэродрома больше не взлетит ни один украинский дрон, и дело не в отсутствии ступы и помела для «Бабы Яги».

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Утрата квартала в Курахово, наемники из Польши и крушение переправы: последние новости СВО
16 декабря 2024, 09:16

Фото: istockphoto.com/Evgeny555

Ситуация на фронте остаётся напряжённой, с активными боевыми действиями в нескольких районах. Уничтожение украинских беспилотников над Брянской областью свидетельствует о продолжающихся попытках киевского режима атаковать объекты на территории России. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Утром с 7:00 до 7:30 по московскому времени были предотвращены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории России. Дежурные силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали три украинских беспилотника над Брянской областью.

Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью
Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью

Курская область

В Курской области группировка войск «Север» сообщает об ожесточённых боях в Суджанском районе, где российские подразделения активно продвигаются в направлении Гуево. Ситуация на фронте здесь остаётся динамичной, наши силы продолжают укреплять свои позиции.

Мины и обломки дронов представляют опасность для курян

Оперативная ситуация в Глушковском районе Курской области продолжает оставаться напряженной. Для мирных жителей дополнительную угрозу представляют мины, обломки дронов и осколки других взрывоопасных предметов, сообщил в своем Telegram-канале глава района Павел Золотарёв.

Мины и обломки дронов представляют опасность для курян из Глушковского района
Мины и обломки дронов представляют опасность для курян из Глушковского района

Купянское направление

Севернее Купянска российские войска продолжают формирование плацдармов на правом берегу реки Оскол. Появились сообщения о создании новой точки высадки ВС России в районе населённого пункта Масютовка.

Торецк

В Торецке (Дзержинске) российские войска продвинулись в микрорайон Химколонка. Противник, отступая, подрывает оставленные строения, что свидетельствует о тяжёлых боях.

Покровское направление

На Покровском направлении продолжаются бои у населённого пункта Шевченко, расположенного к югу от города. Сообщается о введении резервов противника для удержания Покровска, что указывает на серьёзность ситуации для украинских войск.

Курахово

В Курахово враг признаёт полную утрату квартала многоэтажных домов. Большая часть города находится под контролем российских войск. Бои продолжаются у Константинопольского, где идёт зачистка Успеновского кармана, а также взята Анновка. Несмотря на очевидное окружение, ВСУ так и не получили приказ на отход от командования.

Боец армии РФ рассказал о числе наемников в Курахово

Российский военный с позывным «Парыга» сообщил, что на Кураховском направлении наемники встречаются чаще, чем бойцы ВСУ. Основной контингент наемников составляют польские бойцы, которые имеют отличительную форму и польские документы. «Парыга» отметил, что наемники лучше подготовлены. По его словам, в отличие от ВСУ, которые часто сдаются в плен, иностранные военные стараются сопротивляться.

Боец армии РФ рассказал о числе наемников в Курахово
Боец армии РФ рассказал о числе наемников в Курахово

Времевское направление

На Времевском направлении возобновились бои за населённый пункт Новый Комар, расположенный на севере каскада данных сёл. Уничтожение переправы ВСУ через водную преграду у Новоочеретоватого, по которой враг перебрасывал подкрепления, создаёт дополнительные трудности для украинских сил и может существенно повлиять на их возможности по маневрированию.

ВС РФ взяли под контроль село Шевченко

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении села Шевченко в районе Красноармейска и о положительных изменениях на этом направлении. Ранее он отмечал, что контроль над Шевченко предоставит российским войскам возможность продвигаться к Красноармейску (Покровску) и расширит их оперативные возможности.

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#военные
#беспилотник
#бпла
#всу
#наемники
#рф
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Произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес»
Пожар произошёл в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес»
16 декабря 2024, 08:38

Фото: iStock/JPhilipson

В ночь на сегодня в детской спортивной школе конного спорта «Волшебный лес», расположенной в парке «Лосиный Остров», произошёл сильный пожар. Об этом информирует Telegram-канал «‎Shot».
По данным канала, огонь вспыхнул около трёх часов ночи и охватил одноэтажное строение площадью 100 квадратных метров.

Отмечается, что в этом здании находились сервера с записями с камер видеонаблюдения и раздевалка для детей. Пламя быстро распространилось, угрожая конюшне, где содержались 22 лошади. Благодаря оперативным действиям работников школы, все животные были успешно выведены на улицу и не пострадали.

Директор «Волшебного леса» сообщил, что сгоревшая раздевалка была практически обесточена, что исключает возможность короткого замыкания. Кроме того, камеры видеонаблюдения не фиксировали участок, где начался пожар. Предварительные данные указывают на то, что возгорание могло начаться со стены, выходящей на лес.

Несмотря на отсутствие подозреваемых в поджоге, директор выразил сомнения в случайности происшествия, отметив, что «в совпадения он не верит». Напомним, что сегодняшнее возгорание произошло ровно через год и два дня после трагического пожара в школе «Волшебный лес», в результате которого погибли 19 лошадей. Виновных так и не удалось установить, а камеры в тот день были отключены.

В селе Аскарово в Башкортостане произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей из многодетной семьи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#лес
#мчс
#пожар
#лошади
#возгорание
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Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью
16 декабря 2024, 08:06

Фото: istockphoto/sommersby

Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью около 7:00 по московскому времени. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Латвии рассказали, на какой период времени у Вооруженных сил Украины хватит оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ночь
#бпла
#всу
#минобороны
#удар
#рф
#пво
#дроны
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Потеря Красноармейска станет крупнейшей неудачей ВСУ
CNN: при потере Красноармейска ВСУ столкнутся с крупнейшей неудачей за последнее время
16 декабря 2024, 06:31

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Потеря Красноармейска в Донецкой Народной Республике станет крупнейшей неудачей ВСУ за последнее время. Об этом сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что на фоне успешного наступления вооруженных сил РФ потеря Красноармейска еще сильнее усугубит положение ВСУ. Это может привести к ухудшению поставок американского вооружения, которые и так находятся под вопросом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Красноармейск является ключевой точкой в судьбе украинских войск в регионе. С помощью города осуществляются снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для ВСУ тяжелыми последствиями. К тому же Красноармейск считается одним из главных узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР.

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#красноармейск
#днр
#всу
#сво
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