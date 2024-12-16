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Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как по приказу командования расстреливал гражданское население, не говорящее по-украински. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Командование говорило: если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, — расправляться на месте», — сказал он на допросе.Пленный также сообщил, как, переодевшись в военную форму ВС РФ, подходил к российским позициям под предлогом попросить сигарету.
«Просил подтолкнуть машину. Ребята вылезали, я с ними расправлялся — расстреливал их», — приводит слова Пломбируса РИА Новости.На протяжении всего вооруженного конфликта регулярно появляются свидетельства расправ украинских боевиков над гражданским населением. Так, житель Курской области Руслан Коробов рассказал, что военные ВСУ убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов.
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Анастасия Ларина