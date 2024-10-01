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Бои в Угледаре: данные украинской стороны

Украинские власти впервые официально заявили о боях в Угледаре
01 октября 2024, 12:18
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин впервые официально заявил о боях в Угледаре.
«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в городе осталось 107 мирных жителей, детей в их числе нет.



При этом украинский военный паблик, работающий на ГУР Минобороны Украины сообщает, что армия России существенно продвинулась в Угледаре. По его данным, ВСУ контролируют только одну улицу за пределами городской черты. При этом еще несколько кварталов находятся в серой зоне.

Тем временем, российские военные корреспонденты сообщают, что штурмовики ВС РФ установили флаг России в северной части Угледара на Молодежной улице.

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На Украине предрекли судьбу боевикам ВСУ в Угледаре
Аналитик Стариков: ВСУ погибнут в Угледаре, потому что им не приказали уйти
01 октября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Группу украинских боевиков ликвидируют в Угледаре, поскольку им не приказали покинуть город. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут», — сказал собеседник.
Стариков добавил, что ВСУ находятся в такой ситуации, потому что недооценили российскую армию.

«Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают…» — резюмировал офицер в отставке.

Ранее сообщалось, какие населенные пункты освободили от ВСУ российские военные.

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Российские военные освободили Крутой Яр в ДНР и Вишневое под Харьковом
МО: ВС РФ освободили Вишневое под Харьковом и Крутой Яр в ДНР
01 октября 2024, 12:20

Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы освободили от боевиков село Вишневое в Харьковской области, а также Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны 1 октября.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области», — цитирует Министерство обороны РИА Новости.
Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о продвижении российской армии по двум направлениям в Курской области. Два участка региона зачистили от противника.

Также утром 1 октября группа англоязычных иностранных наемников ВСУ попала в засаду ВС РФ под Кременной в ЛНР.

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#спецоперация
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Будущий генсек НАТО Рютте обозначил приоритеты альянса
Рютте: Украина и повышение расходов на оборону НАТО являются приоритетами
01 октября 2024, 12:01

Фото: сайт НАТО

Для НАТО в приоритете повышение расходов альянса на оборону, а также Украина. Такое заявление сделал будущий руководитель блока Марк Рютте в рамках процедуры передачи полномочий генсека.
«Наши приоритеты остаются прежними. На Украине мы должны сделать так, чтобы она сохранилась как независимое демократическое государство. Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», — прокомментировал Рютте.
Кроме того, он упомянул о развитии партнерских отношений НАТО в мире, назвав это приоритетом «для обеспечения безопасности».

Перед этим неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявлял FT, что приглашения Украины в НАТО недостаточно для мира с Россией.

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#мир
#нато
#украина
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#оружие
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«Ростех» назвал самую защищенную технику в зоне СВО
«Ростех»: гаубица «Мста-С» является самой проходимой и защищенной в зоне СВО
01 октября 2024, 11:34

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Самоходка «Мста-С» обладает наибольшей проходимостью и защищенностью в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделали в госкорпорации «Ростех».
«С приходом осени дороги в зоне СВО превратятся в непролазные топи. Такие условия затрудняют перемещение техники, но только не нашей «Мсты». Эта самоходка на вязких грунтах превосходит все иностранные образцы благодаря чрезвычайно удачной гусеничной платформе танка Т-72», — отметили там.
Специалисты добавили, что у техники есть современные системы управления для использования высокоточных снарядов. В частности, можно поражать цель одновременно по разным траекториям при помощи пяти боеприпасов. Кроме того, дальность стрельбы «Мсты» сопоставима с образцами противника.

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ООН сообщила о пытках российских военнопленных со стороны бойцов ВСУ
ООН: ВСУ пытают российских военнопленных в гаражах и подвалах
01 октября 2024, 11:21

Фото: istock/Tomas Ragina

Согласно периодическому докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине, подавляющее большинство случаев пыток, применяемых украинскими военными к российским военнопленным, происходит в неофициальных местах содержания под стражей и во время их транспортировки в тюрьмы и СИЗО. Об этом информирует РИА Новости.
«Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест», — отмечается в документе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что немецкий танк Leopard, который был подбит в зоне специальной военной операции, доставили на «Уралвагонзавод».

До этого сообщалось, что украинские спецслужбы, демонстрируя пытки над пленным российским бойцом, пытаются заставить его мать Валентину Иванченко, сотрудницу Росгвардии в ДНР, сотрудничать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские бойцы продвинулись в Курской области, вытеснив боевиков ВСУ
Алаудинов: ВС РФ продвинулись на двух участках в Курской области
01 октября 2024, 11:16

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Бойцы ВС РФ продвинулись на двух участках в Курской области, вытеснив боевиков ВСУ и зачистив территорию от противника. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его цитирует ТАСС.
Обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника (территорию – ред.), и закрепились», — рассказал Алаудинов.

Накануне он также сообщал, что ВСУ выводят свои части с разных участков фронта и направляют их в Курскую область. Он пояснил, что украинское командование выводит из Курской области части ВСУ, которые уже выдохлись, и заводит все новые резервы, снятые с других участков фронта, с целью удержать занимаемые территории российского приграничья.

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FT: Киев становится в большей степени открыт для ведения мирных переговоров
01 октября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Киев всё в большей степени становится готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок ради заключения мира. Тональность разговоров украинских чиновников на эту тему заметно изменилась.
Об этом сообщает издание The Financial Times. По наблюдениям журналистов и экспертов, тон и содержание разговоров вокруг возможного завершения конфликта заметно изменился. Со стороны киевских чиновников наблюдается всё большая открытость для обсуждений и возможности прекращения огня, пишут авторы публикации со ссылкой на мнение европейских дипломатов, присутствовавших на Генеральной ассамблее ООН.

По словам дипломатов, новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время недавней поездки в США обсуждал с западными коллегами возможности мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что Сибига более прагматично подходит к вопросу территориальных уступок по сравнению со своим предшественником Дмитрием Кулебой. Глава украинского МИД подчеркнул, что ещё полгода назад разговоры о любых уступках были в Киеве под запретом.

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FT: на Украине приглашение в НАТО считают незначительным для мира с РФ
01 октября 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Diy13

Приглашение Украины в блок НАТО является незначительным для мира с Россией. Об этом пишет издание Financial Times ссылаясь на высокопоставленного чиновника республики.
Он уточнил, что боевые действия позволит остановить только полноправное членство украинской стороны в Североатлантическом альянсе.

«Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», — цитируют журналисты неназванного собеседника.

Стоит отметить, что для вступления страны в НАТО требуется согласие всех его участников.

Ранее в Госдепе США заявили, что Украина может пользоваться только собственным оружием для ударов вглубь российских территорий.

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Пленный ВСУ заявил о готовности украинцев направить орудия в сторону Киева
01 октября 2024, 11:02

Фото: iStock/Diy1

Солдаты ВСУ, находящиеся в зоне боевых действий, близки к перевороту и готовы развернуть оружие в сторону Киева. Об этом рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко, его слова передает ТАСС.
«Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. Сейчас в Украине людей хватают на улице, уже невыносимо. Людей просто вылавливают вот так, где хочется — с домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — заявил Диденко.

По его словам, военнослужащим стоит отказываться от участия в боях и бунтовать против насильной мобилизации, которая приводит к смерти. Пленный отметил, что ни для кого не является секретом тот факт, что продолжением конфликта украинское руководство зарабатывает большие деньги.

Диденко добровольно сдался в российский плен под Угледаром в начале сентября. Его группа была окружена и приняла решение сложить оружие.

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