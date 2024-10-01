Бои в Угледаре: данные украинской стороны

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Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин впервые официально заявил о боях в Угледаре.
«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время в городе осталось 107 мирных жителей, детей в их числе нет.
При этом украинский военный паблик, работающий на ГУР Минобороны Украины сообщает, что армия России существенно продвинулась в Угледаре. По его данным, ВСУ контролируют только одну улицу за пределами городской черты. При этом еще несколько кварталов находятся в серой зоне.
Тем временем, российские военные корреспонденты сообщают, что штурмовики ВС РФ установили флаг России в северной части Угледара на Молодежной улице.
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Элина Позднякова