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Контратака ВСУ в Курской области, наступление в Часове Яре, бои под Харьковом: последние новости СВО

01 октября 2024, 09:59
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Херсонском направлении. ВСУ стремятся перебросить дополнительные резервы на курское приграничье с целью контратак. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где развернулись самые ожесточенные бои расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


За прошедшие сутки российские военные ликвидировали более 350 украинских солдат в пограничных зонах Курской области. Кроме того, были уничтожены восемь бронемашин, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и 12 автомобилей.

За все время боевых действий на курском направлении противник понёс серьёзные утраты, превысившие 18 900 военнослужащих, а также значительные потери в технике. При этом, как отметил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, украинские силы постепенно выводят войска с других фронтов и перебрасывают их в Курскую область для замены устаревших подразделений. Он также подчеркнул, что противник начинает проявлять признаки слабости по всем направлениям в этом регионе.



В течение последних суток российские подразделения успешно отразили две контратаки противника в районах Любимовки и Плехово, а также предотвратили атаки в направлении Ольговки и Камышевки, что привело к потере до 60 человек среди украинских войск. Пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в сторону Нового Пути завершились потерей более 30 их бойцов.


Херсонское направление


Объекты критической инфраструктуры повреждены на контролируемой ВСУ части Херсонской области, о чём сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.

«Попали в объекты критической инфраструктуры», - написал он в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» сбил две реактивные ракеты, выпущенные ВСУ из установки Himars. Цели были обнаружены во время боевого дежурства по прикрытию российских подразделений и мирного населения на Херсонском направлении. «Бук» один из первых комплексов, способных перехватывать крылатые и баллистические ракеты, а также другое высокоточное оружие воздушного и наземного базирования.


Фото: iStock/Anna_Anikina

Донецкое направление


На Донецком направлении российские силы продолжают укреплять свои позиции и осуществляют активное наступление на Часов Яр. Поддержку пехоте оказывают беспилотные летательные аппараты. Операторы дронов наносят удары по личному составу противника, его укреплениям и технике, а также поражают антенны, ретрансляторы и усилители связи, используемые ВСУ, в том числе для управления собственными беспилотниками.


Харьковское направление


Минувшей ночью со стороны ВСУ подверглись обстрелам Пески и Лиман Второй. В результате атаки загорелась хозяйственная постройка и соседние жилые дома. По предварительным данным, пострадали 10 частных строений. Кроме того, удары наносятся по Липцам, Волчанску и Харькову.
Противник проводит ремонт своей техники в гаражах и на автобазах. В районах Чугуева, Дергачей, Тишков и Слатино враг организует оборону, оставляя позиции в Козачьей Лопани.

Российские военные движутся в направлении Купянска, а ВСУ занимаются оборонительными мероприятиями в районе Шевченково и на дороге к Чугуеву. Минобороны РФ сообщает о поражениях, нанесенных группировкой «Север» формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в населенных пунктах Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора.

На Харьковском направлении также выявлены самодельные растяжки, созданные бойцами ВСУ, использующие советскую мину ТМ-62 с болтами, как поражающими элементами.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении российские войска продвинулись в южной части Невского, также ведутся бои у Макеевки, сообщает телеграм-канал «Два майора». В Торецке (Дзержинске) поступают сообщения о столкновениях в центре города. В Нью-Йорке (Новгородском) продолжаются сражения за оставшуюся северную часть.

Покровское направление


На Покровском направлении ВС РФ захватили территорию очистных сооружений и полевого водохранилища к западу от Новогродовки. К северу от Селидово российские штурмовики на мотоциклах смогли прорваться сквозь огонь противника и занять новые позиции. На юге российские войска укрепились на окраине Цукуркино.

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На Западе рассказали, до чего дошли ВСУ
Меркурис: ВСУ подвергаются смертельной опасности из-за дефицита бронетехники
01 октября 2024, 10:17

Фото: istockphoto/olegda88

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные Вооруженных сил Украины подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники. Соответствующее мнение он высказал в своем блоге на YouTube, пишет РИА Новости.
По его словам, многие военные участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях. Он отметил, что так они подвергаются смертельной опасности от российских БПЛА, авиаударов и артиллерии.

Меркурис считает, что дисбаланс между украинской и российской армией в технике приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки составили 1 895 человек. Помимо этого, стало известно, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских БПЛА над территорий Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, чего хотят боевики ВСУ на передовой
FT: Боевики ВСУ на передовой выступили за переговоры с Россией
01 октября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ на передовой выступили за диалог с Москвой во избежание «вечного» кровопролития, пишет издание Financial Times.
«Теперь я за переговоры», — цитируют журналисты украинского военного Юрия.
По словам собеседника, перспектива бесконечных боевых действий устрашает. Сослуживцы Юрия солидарны с ним. Другой боевик Михаил уверен, что Киев не вернется к границам 1991 года. По крайней мере, по его словам, такое сложно представить.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ самовольно покидают свои позиции под натиском ВС РФ.

Ранее сообщалось, какой танк подбили в зоне спецоперации.

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Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»
01 октября 2024, 08:51

Фото: istock/Dmitry Andreev

Немецкий танк Leopard, который был подбит в зоне специальной военной операции, доставили на «Уралвагонзавод». Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎УралВагонЗавод — УВЗ».
По данным канала, в настоящее время вражеский танк находится на домкратах. Специалисты концерна начали разбор узлов, систем и агрегатов «Леопарда». После проведения исследований и анализа полученных данных будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейного танка в целом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсонской области
Прокудин: объекты критической инфраструктуры повреждены в Херсонской области
01 октября 2024, 08:41

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

В Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«Попали в объекты критической инфраструктуры», — написал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что мать попавшего в плен российского бойца шантажируют пытками сына. Отмечается, что ей неоднократно показывали видео с издевательствами над ним в режиме реального времени через видеосвязь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве собрали почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов СВО
01 октября 2024, 08:39

Фото: istock/Anna_Anikina

В Москве собрали почти 72 000 000 рублей в поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что средства были собраны через сайт «Миллион призов». Эти деньги использовались не только для поддержки бойцов, но и для оказания гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях России.

Сбор был организован совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Всё для победы!» и открыт 15 августа. Жители столицы переводят баллы городской программы лояльности. На сайте указано, что один балл равен одному рублю. Перевести можно 500, 1000, 2000, 3000 или 5000 рублей. Количество переводов неограниченно.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Мамочка, помоги»: Мать попавшего в плен российского бойца шантажируют пытками сына
Мать попавшего в плен российского бойца шантажируют пытками сына
01 октября 2024, 08:20

Фото: istock/Halfpoint

Украинские спецслужбы, демонстрируя пытки над пленным российским бойцом, пытаются заставить его мать Валентину Иванченко, сотрудницу Росгвардии в ДНР, сотрудничать. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что ей неоднократно показывали видео с издевательствами над ним в режиме реального времени через видеосвязь.

Сын Валентины, 21-летний Геннадий Иванченко, пошел на фронт добровольцем в 2023 году. В начале августа 2024 года связь с ним оборвалась, а через три недели ей позвонили незнакомцы, которые сообщили, что Геннадий оказался в плену.

«Я слышала, как его били, он кричал: «Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят». И все. Потом они пропадали на время», — поделилась она.

По словам Валентины, Геннадия жестоко пытали электрошокером. Боевики угрожали ей, что если она не выполнит их требования, то больше не увидит сына. Они обещали вернуть его, если она предоставит им внутреннюю документацию ведомства и списки личного состава. Ей дали всего сутки на выполнение этих условий. Не зная, как справиться с этой ситуацией, женщина решила рассказать о своей истории публично. В настоящий момент Геннадий Иванченко находится в списках без вести пропавших.

Российский офицер рассказал, что мешало штурму Угледара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российский офицер рассказал, что мешало штурму Угледара
Российский офицер Одиссей: превосходство ВСУ в БПЛА мешало штурму Угледара
01 октября 2024, 07:33

Фото: istock/fortton

Командир стрелкового полка с позывным Одиссей рассказал, что превосходство Вооруженных сил Украины в БПЛА мешало штурму Угледара. Об этом информирует РИА Новости.
По словам военного, помимо постоянно находившихся в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли стационарные камеры. Он отметил, что с помощью них боевики отслеживают любое передвижение ВС РФ. Однако командир объяснил, что за счет слаженной работы российских военных ситуацию в последние несколько недель получилось кардинально изменить.

Одиссей отметил, что украинские военные более двух лет имели под Угледаром тотальное превосходство в воздухе, поэтому это затрудняло подвоз боеприпасов, продуктов и наступательные действия. По его словам, некоторые штурмовые группы Армии России зашли на окраины города и пытаются там закрепиться.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Пыталась оживить смертельно раненого мальчика: ВСУ обстреляли детей в Горловке
РИА: Пострадавшая в Горловке девочка пыталась помочь раненому подростку
01 октября 2024, 03:49

Фото: istock/BrilliantEye

В результате обстрела Горловки, произошедшего 1 октября, пострадавшая девочка пыталась оказать помощь смертельно раненому подростку, сообщила её мать в интервью РИА Новости.
По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в ходе обстрела со стороны украинских войск погиб один подросток, а еще восемь человек, в том числе трое детей, получили ранения.

Мать пострадавшей девочки, Татьяна, рассказала о событиях того дня.

«Громыхало, я сразу начала ей звонить, узнавать. Она мне говорит, чтобы я скорее приходила. Я побежала, взяла все, что у меня было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, как я понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, он погиб. Еще один мальчишка получил ранения в ногу. Я когда прибежала, моя дочка пыталась его еще оживить», — поделилась она.

По данным представителей ДНР, во время обстрела украинские военные использовали «натовский» кассетный боеприпас калибром 155 миллиметров. Взрыв произошёл над спальным районом, где суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона «Солнечный», нанося вред жильцам многоквартирных домов.

Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта проживало более 250 тысяч человек.

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На грани: в США раскрыли катастрофу ВСУ у Красноармейска

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#мать
#взрыв
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На грани: в США раскрыли катастрофу ВСУ у Красноармейска
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о тяжелом положении ВСУ у Красноармейска
01 октября 2024, 02:12

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что логистическая ситуация Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска оказалась в критическом состоянии. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По словам Джонсона, проблемы с логистикой негативно сказываются на боевых возможностях ВСУ, что делает их положение у Красноармейска особенно сложным. Он также отметил, что украинские силы испытывают значительные трудности с обеспечением подкрепления и поставками вооружения на данном направлении.

Ранее сообщалось, что Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (примерно $20,6) за избиение мужчины при попытке вручить ему повестку. Инцидент произошел во время мобилизационной кампании: сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с мужчиной, который отказался принять повестку. В ходе спора военком ударил мужчину ладонью по затылку. На суде обвиняемый признал свою вину, получив штраф.

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