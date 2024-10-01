Контратака ВСУ в Курской области, наступление в Часове Яре, бои под Харьковом: последние новости СВО

Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Херсонском направлении. ВСУ стремятся перебросить дополнительные резервы на курское приграничье с целью контратак. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где развернулись самые ожесточенные бои расскажет редакция «Радио 1».