Фото: Минобороны РФ
Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Херсонском направлении. ВСУ стремятся перебросить дополнительные резервы на курское приграничье с целью контратак. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где развернулись самые ожесточенные бои расскажет редакция «Радио 1».
Курская область
За прошедшие сутки российские военные ликвидировали более 350 украинских солдат в пограничных зонах Курской области. Кроме того, были уничтожены восемь бронемашин, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и 12 автомобилей.
За все время боевых действий на курском направлении противник понёс серьёзные утраты, превысившие 18 900 военнослужащих, а также значительные потери в технике. При этом, как отметил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, украинские силы постепенно выводят войска с других фронтов и перебрасывают их в Курскую область для замены устаревших подразделений. Он также подчеркнул, что противник начинает проявлять признаки слабости по всем направлениям в этом регионе.
В течение последних суток российские подразделения успешно отразили две контратаки противника в районах Любимовки и Плехово, а также предотвратили атаки в направлении Ольговки и Камышевки, что привело к потере до 60 человек среди украинских войск. Пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в сторону Нового Пути завершились потерей более 30 их бойцов.
Херсонское направление
Объекты критической инфраструктуры повреждены на контролируемой ВСУ части Херсонской области, о чём сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.
«Попали в объекты критической инфраструктуры», - написал он в своем телеграм-канале.
Минувшей ночью расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» сбил две реактивные ракеты, выпущенные ВСУ из установки Himars. Цели были обнаружены во время боевого дежурства по прикрытию российских подразделений и мирного населения на Херсонском направлении. «Бук» один из первых комплексов, способных перехватывать крылатые и баллистические ракеты, а также другое высокоточное оружие воздушного и наземного базирования.
Фото: iStock/Anna_Anikina
Донецкое направление
Харьковское направление
Минувшей ночью со стороны ВСУ подверглись обстрелам Пески и Лиман Второй. В результате атаки загорелась хозяйственная постройка и соседние жилые дома. По предварительным данным, пострадали 10 частных строений. Кроме того, удары наносятся по Липцам, Волчанску и Харькову.
Противник проводит ремонт своей техники в гаражах и на автобазах. В районах Чугуева, Дергачей, Тишков и Слатино враг организует оборону, оставляя позиции в Козачьей Лопани.
Российские военные движутся в направлении Купянска, а ВСУ занимаются оборонительными мероприятиями в районе Шевченково и на дороге к Чугуеву. Минобороны РФ сообщает о поражениях, нанесенных группировкой «Север» формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в населенных пунктах Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора.
На Харьковском направлении также выявлены самодельные растяжки, созданные бойцами ВСУ, использующие советскую мину ТМ-62 с болтами, как поражающими элементами.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении российские войска продвинулись в южной части Невского, также ведутся бои у Макеевки, сообщает телеграм-канал «Два майора». В Торецке (Дзержинске) поступают сообщения о столкновениях в центре города. В Нью-Йорке (Новгородском) продолжаются сражения за оставшуюся северную часть.
Покровское направление
На Покровском направлении ВС РФ захватили территорию очистных сооружений и полевого водохранилища к западу от Новогродовки. К северу от Селидово российские штурмовики на мотоциклах смогли прорваться сквозь огонь противника и занять новые позиции. На юге российские войска укрепились на окраине Цукуркино.
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Анастасия Хохлова