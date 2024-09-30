Пути выхода из Угледара усеяны трупами украинских военных

Фото: iStock/Michele Ursi
Ситуация для ВСУ в Угледаре очень тяжелая. Об этом написал в своем Telegram-канале украинский военный Станислав Бунятов, его слова передает украинское издание «Страна».
Отмечается, что российские бойцы штурмуют Угледар с трех сторон. При этом военные ВС РФ уже зашли в город с юга и запада и контролируют пути выхода. Уточняется, что из 10 украинских военных живыми выходят от четырех до шести человек.
Он также сообщил, что у украинцев, остающихся в Угледаре, уже заканчивается еда и боеприпасы, подчеркнув, что у них есть единственный выход – это покинуть свои позиции и выходить из города хотя бы тем, кто еще может это сделать.
Читайте также:
Штурмовики ВС РФ уже заходят в укрепрайоны ВСУ, выстроенные в Угледаре с 2014 года
Российские войска перерезали логистический узел ВСУ в ДНР
Километровые подземные переходы нашли под Угледаром
«Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивают из-за внешних изменений и говорят держаться. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают, очень много тяжёлых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество 200 лежат просто по дорогам», — пишет военный ВСУ.
Он также сообщил, что у украинцев, остающихся в Угледаре, уже заканчивается еда и боеприпасы, подчеркнув, что у них есть единственный выход – это покинуть свои позиции и выходить из города хотя бы тем, кто еще может это сделать.
Читайте также:
Штурмовики ВС РФ уже заходят в укрепрайоны ВСУ, выстроенные в Угледаре с 2014 года
Российские войска перерезали логистический узел ВСУ в ДНР
Километровые подземные переходы нашли под Угледаром
Элина Позднякова