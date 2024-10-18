Бои за Калиновку в Курской области, продвижение ВС РФ в Часове Яре: последние новости СВО

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В Курской области ВС РФ продвигаются на кореневском участке. ВСУ осуществили две попытки контратаки в районе Зелёного Шляха, но безуспешно. О последних событиях в зоне СВО и приграничье расскажет «Радио 1».
Донецкое направление
Войска Южной группы освободили населённый пункт Максимильяновка. Министр обороны России Андрей Белоусов отправил поздравительную телеграмму командирам и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, носившей имя Идрицко-Берлинской и удостоенной ордена Кутузова II степени. Максимильяновка расположена в девяти километрах к западу от Марьинки и в четырёх километрах восточнее Курахова.
После освобождения Марьинки в декабре 2023 года российские войска долгое время пытались установить контроль над Максимильяновкой с позиции Георгиевки, однако их атаки не давали результата. Село было взято только после обхода его с севера и штурма Островского, что позволило отрезать гарнизон Максимильяновки от украинских основных сил. По мнению экспертов, в ближайшее время на этом направлении начнёт штурм самого Курахова. ВСУ будут пытаться оказывать сопротивление, так как у них нет возможности для отступления.
Курское направление
Сдающиеся в плен военнослужащие ВСУ сообщают о том, что в некоторых частях осталось всего половина состава. Обеспечение продовольствием отсутствует, а вода добывается из болот. Попытки прорыва украинских войск завершаются неудачами и значительными потерями бронетехники. По данным телеграм-канала «Приграничный дозор», российские подразделения окружили противника с трёх сторон в селе Мартыновка Суджанского района, ожесточенные бои развернулись за Калиновку. Аналогичная обстановка складывается и в других населённых пунктах на Курском направлении.
Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Харьковское направление
В Харьковской области российские войска продолжают наступление. По информации Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» смогли занять более выгодные позиции и оттесняют противника из таких населённых пунктов, как Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая и Дружелюбовка. Также сообщается о новых ударах нашей тактической авиации по военному заводу «Укроборонпрома» и ремонтному подразделению ВСУ в окрестностях Харькова.
В то же время военные из 143-й пехотной бригады ВСУ угрожают командованию массовым оставлением позиций в направлении Харькова, утверждают источники из российского подполья. Солдаты ВСУ, в свою очередь, сообщили о нехватке офицеров.
Покровское направление
К северу от Новогродовки российские войска пытаются расширить свои позиции вдоль железнодорожного маршрута. В районе Селидово наблюдается продвижение российских сил с северного и южного направлений. Атакующие действия пока не начинаются, однако по вражеским позициям работают дальнобойные системы. На юг от Цукурино идут интенсивные бои в Новоселидовке и Измайловке. В укрепрайонах Новоселидовки ВС РФ применили ФАБ-1500.
Лиманское направление
Штурмовым отрядам ВС РФ удалось пробиться на северные окраины Торского. В населённом пункте сейчас идут бои. В районе Макеевки российские войска смогли продвинуться на запад, вплотную подойдя к реке Жеребец. На данный момент поселок находится в «серой зоне», устойчивый контроль ВС РФ установлен только над восточными его окраинами, в центре села идут бои.
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