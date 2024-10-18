Военные эксперты считают, что в ходе боевых действий в Курской области наступает переломный момент. По их мнению, успехи российских войск, наряду с ухудшением погодных условий, начали значительно сказываться на позициях украинской армии.
«Перелом на курском направлении очевиден. Противник испытывает серьезные трудности, особенно с началом сезона непогоды. Однако ВСУ продолжают свои действия, пытаясь дотянуть до выборов президента США, хотя это вряд ли что-то изменит», — отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Эксперт также подчеркнул, что за два месяца боевых действий в Курской области было уничтожено столько солдат противника, что потери сопоставимы с пятью-шестью полноценными бригадами.
Военный аналитик Андрей Кошкин поддержал это мнение, отметив успехи российского контрнаступления. По словам Кошкина, украинские войска испытывают нехватку материальных средств и топлива, что значительно ухудшает их боеспособность.
«Сжатие кольца вокруг ВСУ продолжается. Большая часть их бронетехники уже уничтожена, солдаты вынуждены передвигаться пешком», — заявил он.Ранее стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области — села Старая Сорочина и деревни Александрия, что также указывает на значительные успехи российских войск.
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