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В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец

РИА Новости: солдатам ВСУ платят 5 тысяч долларов за убийство курских волонтеров
18 октября 2024, 08:49
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Волонтер Даниил, который вывез несколько десятков жителей курского приграничья, заявил, что украинским военным платят по 5 тысяч долларов за каждого убитого волонтера. Об этом информирует РИА Новости.
Некоторые пленные солдаты ВСУ говорят, что для них это как сафари, отметил Даниил. По его словам, среди тех, кто охотится за волонтерами, преимущественно иностранные наемники.

Даниил рассказал, что стал волонтером после того, как вернулся с СВО. Уточняется, что с 6 августа текущего года волонтер вывозил людей из приграничных поселков, вместе с другими добровольцами развозил продукты тем, кто еще там остается.



Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#наемники
Ганчев рассказал об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ
Ганчев: среди захваченных ВС РФ пленных были иностранные наемники
18 октября 2024, 09:22

Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Фото: РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что среди пленных, захваченных ВС РФ, были иностранные наемники. Об этом информирует РИА Новости.
Ганчев отметил, что данная информация подтверждалась. По его словам, компетентные органы будут устанавливать, были это наемники или представители регулярных войск Североатлантического альянса (НАТО).

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны блока к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также отметил, что приложит все усилия для интеграции Украины в альянс.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец
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Мобилизованный россиянин Тукачев рассказал об отнимающей силы слякоти на СВО
18 октября 2024, 09:12

Фото: istock/fortton

Мобилизованный Алексей Тукачев рассказал, что быт военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) достаточно прост, но включает в себя свои особенности. В интервью с «Лентой.ру» он рассказал о различных аспектах жизни бойцов в этой зоне.
«Спят парни по очереди, за исключением самых «горячих» моментов. В такие моменты спать ни у кого не получится», — поделился он.

Сейчас, по его словам, наступает самое неприятное время года. Он отметил, что слякоть и грязь отнимают большое количество физических и моральных сил. Военный пояснил, что солдаты начали запасаться термобельем, носками и сапогами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
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Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в Журавлевку
Гладков: село Журавлевка под Белгородом находится под абсолютным контролем ВС РФ
18 октября 2024, 09:05

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опроверг информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию села Журавлевка Белгородского района.
Глава региона отметил, что обстановка в Журавлевке сложная с 22 февраля 2022 года. В настоящее время село находится под полным контролем ВС России, добавил Гладков.

Ранее в мессенджерах распространилась информация о попытке захода украинской ДРГ на территорию региона со стороны Журавлевки.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#село
#информация
#белгородская область
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#вячеслав гладков
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Бастрыкин озвучил сумму, необходимую для восстановления новых регионов после атак ВСУ
Бастрыкин: для восстановления новых регионов России потребуется 7,8 млрд рублей
18 октября 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля/Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что для восстановления новых регионов России потребуется 7,8 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Бастрыкин сообщил, что в связи с ущербом, причиненным ВСУ населенным пунктам в новых регионах и приграничных областях Российской Федерации, в СЭЦ СК России в текущем году было выполнено более 700 комплексных строительно-технических оценочных и бухгалтерских судебных экспертиз.

Он отметил, что было исследовано 3,3 тысячи объектов, включая многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы и транспортные средства.

По его словам, восстановительная стоимость этих объектов была оценена в 7,8 миллиарда рублей. Бастрыкин добавил, что при проведении экспертиз использовалась уникальная методика, разработанная СЭЦ СК России.

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#бастрыкин
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В МИД России прокомментировали заявление Сикорского о вероятном перехвате ракет
Замглавы МИД Грушко назвал безответственными заявления Польши о перехвате ракет
18 октября 2024, 07:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко охарактеризовал заявления польских властей о вероятности перехвата российских ракет как безответственные. Об этом информирует РИА Новости.
«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — отметил он.

Напомним, что МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзикове предназначена для нейтрализации не только иранских, но и российских ракет, направляющихся в сторону Польши.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность принятия экстренных мер для усиления безопасности стран, которые непосредственно граничат с Россией и Белоруссией. Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

До этого стало известно, что Польша построит оборонительные укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Строительство начнется до конца 2024 года.

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#база
#польша
#ес
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Стало известно об отправке сотрудников ТЦК на фронт
Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: военкомов низшего звена отправляют на фронт
18 октября 2024, 07:20

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что военкомов низшего звена отправляют на фронт. Об этом информирует РИА Новости.
«Отправляют, да, отправляют, перебрасывают, и коллег перебрасывают, ну как, из тех, которых я знаю, там. С высшего руководства, я не знаю, как, что там происходит, но такие как мы, нише звено, они уезжают», — поделился он.

По словам Тагеева, он служил в броварском РТЦК с начала специальной военной операции в 2022 году до третьего сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября 2024 года он получил приказ о ротации и должен был сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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Военкор Котенок: для ВСУ на поле боя наступили черные дни
18 октября 2024, 06:47

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают тяжелые времена на поле боя, столкнувшись с неблагоприятными погодными условиями, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Украинцы надеялись, что распутица остановит наше наступление, но ситуация сложилась иначе. Грязь действительно затрудняет продвижение, но российская армия движется вперед, а для противника наступили черные дни», — отметил Котенок.
По его словам, дождь, сильный ветер и мрачная погода мешают украинским солдатам, снижая видимость на поле боя. Он подчеркнул, что погодные условия в данный момент играют на стороне России, и шансы ВСУ на успех стремительно снижаются.

Ранее Котенок сообщал об успехах российских войск в районе населенного пункта Кухаровка и пленении украинских солдат, которые выразили желание получить российское гражданство, отказавшись возвращаться на родину.

До этого сообщалось, что военные эксперты считают, что в ходе боевых действий в Курской области наступает переломный момент. По их мнению, успехи российских войск, наряду с ухудшением погодных условий, начали значительно сказываться на позициях украинской армии.
«Перелом на курском направлении очевиден. Противник испытывает серьезные трудности, особенно с началом сезона непогоды. Однако ВСУ продолжают свои действия, пытаясь дотянуть до выборов президента США, хотя это вряд ли что-то изменит», — отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что за два месяца боевых действий в Курской области было уничтожено столько солдат противника, что потери сопоставимы с пятью-шестью полноценными бригадами.

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Слуцкий: Запад не отправит своих солдат на СВО по просьбе Зеленского
18 октября 2024, 06:01

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад не согласится отправить своих солдат на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ), несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, комментируя недавние заявления украинского лидера. По его словам, призывы Зеленского отправить войска НАТО для пополнения рядов ВСУ не найдут отклика среди западных союзников.

«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — отметил Слуцкий.
Ранее Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны альянса к подготовке бригад для участия в боевых действиях против России. Он также заверил, что приложит все усилия для интеграции Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил о намерениях создавать ядерное оружие, страна его не разрабатывает,. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

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#страны
#telegram
#нато
#всу
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Военные эксперты заявили о переломном моменте в боях за Курскую область
18 октября 2024, 05:58

Военные эксперты считают, что в ходе боевых действий в Курской области наступает переломный момент. По их мнению, успехи российских войск, наряду с ухудшением погодных условий, начали значительно сказываться на позициях украинской армии.
«Перелом на курском направлении очевиден. Противник испытывает серьезные трудности, особенно с началом сезона непогоды. Однако ВСУ продолжают свои действия, пытаясь дотянуть до выборов президента США, хотя это вряд ли что-то изменит», — отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Эксперт также подчеркнул, что за два месяца боевых действий в Курской области было уничтожено столько солдат противника, что потери сопоставимы с пятью-шестью полноценными бригадами.

Военный аналитик Андрей Кошкин поддержал это мнение, отметив успехи российского контрнаступления. По словам Кошкина, украинские войска испытывают нехватку материальных средств и топлива, что значительно ухудшает их боеспособность.

«Сжатие кольца вокруг ВСУ продолжается. Большая часть их бронетехники уже уничтожена, солдаты вынуждены передвигаться пешком», — заявил он.
Ранее стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области — села Старая Сорочина и деревни Александрия, что также указывает на значительные успехи российских войск.

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#сша
#эксперт
#мнение
#солдаты
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