В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец

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Волонтер Даниил, который вывез несколько десятков жителей курского приграничья, заявил, что украинским военным платят по 5 тысяч долларов за каждого убитого волонтера. Об этом информирует РИА Новости.
Некоторые пленные солдаты ВСУ говорят, что для них это как сафари, отметил Даниил. По его словам, среди тех, кто охотится за волонтерами, преимущественно иностранные наемники.
Даниил рассказал, что стал волонтером после того, как вернулся с СВО. Уточняется, что с 6 августа текущего года волонтер вывозил людей из приграничных поселков, вместе с другими добровольцами развозил продукты тем, кто еще там остается.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Даниил рассказал, что стал волонтером после того, как вернулся с СВО. Уточняется, что с 6 августа текущего года волонтер вывозил людей из приграничных поселков, вместе с другими добровольцами развозил продукты тем, кто еще там остается.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова