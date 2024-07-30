Фото: Минобороны РФ
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул значимость города Торецк в ДНР для российской армии. В интервью «Ленте.ру» он объяснил, почему контроль над этим населенным пунктом играет ключевую роль в текущих боевых действиях.
По словам Дандыкина, Торецк имеет стратегическое значение из-за своего расположения на донецкой линии фронта.
По данным, которые предоставил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс, российские войска уже вошли в Торецк и ведут бои в пределах города. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.
Дандыкин добавил, что стратегическое значение Торецка связано не только с его военным положением, но и с его ролью в логистике специальной военной операции и освобождении всей Донецкой народной республики. Важность города также обусловлена тем, что он находится недалеко от Донецка и является одним из немногих оставшихся крупных населенных пунктов в регионе, которые еще не были освобождены.
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«Торецк важен для нас, так как он находится на ключевой линии продвижения. После Торецка внимание сосредоточено на агломерациях Краматорск и Славянск, которые остаются последними крупными укрепленными районами на этом направлении,» — отметил эксперт.
По данным, которые предоставил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс, российские войска уже вошли в Торецк и ведут бои в пределах города. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.
Дандыкин добавил, что стратегическое значение Торецка связано не только с его военным положением, но и с его ролью в логистике специальной военной операции и освобождении всей Донецкой народной республики. Важность города также обусловлена тем, что он находится недалеко от Донецка и является одним из немногих оставшихся крупных населенных пунктов в регионе, которые еще не были освобождены.
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Елена Перлова