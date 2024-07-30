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Российские военные освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВС России поразили опорники противника в районе села Старомайорское при помощи расчетов артиллеристских самоходок «Гиацинт».
В Минобороны уточнили, что «Гиацинт» помогал штурмовикам. Артиллеристы не раскрывают своих позиций, используя погодные условия, а также специальное время и маскируются.
Обозреватели The New York Times отмечали, что потеря Украиной Старомайорского и Урожайного является для республики ударом. В частности, американские журналисты подчеркивали, что Киев в прошлом году потратил много сил для захвата данных населенных пунктов. Сейчас они подконтрольны ВС России.
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В Минобороны уточнили, что «Гиацинт» помогал штурмовикам. Артиллеристы не раскрывают своих позиций, используя погодные условия, а также специальное время и маскируются.
Обозреватели The New York Times отмечали, что потеря Украиной Старомайорского и Урожайного является для республики ударом. В частности, американские журналисты подчеркивали, что Киев в прошлом году потратил много сил для захвата данных населенных пунктов. Сейчас они подконтрольны ВС России.
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Никита Кротов