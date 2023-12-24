Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Фото: iStock/zabelin
Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ получило повреждение здание школы в Кировском районе.
Сообщается, что из-за обстрела было повреждено остекленение школы. Информация о пострадавших и иных повреждениях уточняется.
Как стало известно, с 14:30 по 15:05 украинская армия выпустила по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Напомним, что снаряды данного калибра стоят на вооружении Североатлантического альянса.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
В США фразой о Новом годе и ВСУ «отрезвили» Киев
Как стало известно, с 14:30 по 15:05 украинская армия выпустила по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Напомним, что снаряды данного калибра стоят на вооружении Североатлантического альянса.
Читайте также:
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
В США фразой о Новом годе и ВСУ «отрезвили» Киев
Екатерина Коршунова